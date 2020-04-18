CHP'li Gürer: Ekonomik krizler, çocukları eğitimden alıp işçiliğe sürüklüyor

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, 1990 yılında yüzde 41,8 olan çocuk nüfus oranının, 2019’da yüzde 27,5’e düştüğünü belirterek, “Ülkemizde çocuk nüfusu hızla düşerken, işçi çocuk sayısı da aynı oranda artıyor” dedi.

Gürer, Çocuk İşgücü Araştırması verilerine göre, 5-17 yaş arasındaki her 100 çocuktan 4,4’ünün çalıştığı, bunların yüzde 34,3’ünün ise eğitime devam etmediğinin belirlendiğine dikkat çekerek, “Ekonomik sorunların büyüklüğü, çocukları eğitimden alarak, küçük yaşlardan itibaren çalışmaya zorluyor” diye konuştu.

CHP’li Ömer Fethi Gürer, TÜİK tarafından açıklanan Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

ÇALIŞAN ÇOCUKLARIN YÜZDE 30,8'İ TARIM SEKTÖRÜNDE

Resmi verilere göre 2019 yıl sonu itibariyle, Türkiye nüfusunun 83 milyon 154 bin 997 kişi iken bunun 22 milyon 876 bin 798'ini çocukların oluşturduğunun açıklandığını ifade eden Gürer, Birleşmiş Milletler tanımına göre; 0-17 yaş grubunu içeren çocuk nüfus, 1970 yılında Türkiye'de toplam nüfusun yüzde 48,5'ini oluştururken bu oran 1990 yılında yüzde 41,8 ve 2019 yılında yüzde 27,5 olduğunun belirlendiğine dikkat çekti.

Çocuk İşgücü Araştırmasına göre, 2019 sonuçlarında; 5-17 yaş grubunda çalışan çocuk sayısının 720 bin kişi olarak gözlemlendiğini ifade eden Gürer, “Ekonomik faaliyette çalışan 5-17 yaş grubundaki çocukların aynı yaş grubundaki çocuklar içinde payını gösteren istihdam oranı ise yüzde 4,4 olarak belirlendi. Çalışan çocukların yüzde 79,7'sini 15-17 yaş grubundakiler oluştururken yüzde 15,9'unu 12-14 yaş grubundakiler, yüzde 4,4'ünü ise 5-11 yaş grubundaki çocuklar oluşturdu” dedi.

Ömer Fethi Gürer | Fotoğraf: TBMM Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler BaşkanlığıTBMM Basın Birimi

Çalışan çocukların sadece yüzde 65,7’sinin aynı zamanda eğitime devam edebildiğini, yüzde 34,3’ünün ise eğitimlerine devam edemediğinin belirlendiğini vurgulayan CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “Araştırma sonuçlarına göre çalışan çocukların yüzde 30,8'i tarım, yüzde 23,7'si sanayi, yüzde 45,5'i ise hizmet sektöründe yer aldı. Yaş grubuna göre incelendiğinde; 5-14 yaş grubunda çalışan çocukların yüzde 64,1'inin tarım sektöründe, 15-17 yaş grubunda çalışan çocukların ise yüzde 51,0'ının hizmet sektöründe yer aldığı görüldü. Bu bağlamda çocukların eğitimi önemle alınması gereken bir durum “ dedi.

ÇOCUK İŞÇİLİĞİ ARTIYOR

Gürer, yine aynı araştırmanın sonuçlarına göre, çalışan çocukların yüzde 30,8'i tarım, yüzde 23,7'si sanayi, yüzde 45,5'i ise hizmet sektöründe yer aldığını ve yaş grubuna göre incelendiğinde; 5-14 yaş grubunda çalışan çocukların yüzde 64,1'inin tarım sektöründe, 15-17 yaş grubunda çalışan çocukların ise yüzde 51,0'ının hizmet sektöründe yer aldığının görüldüğünü ifade etti.

Gürer kayıt dışı çocuk işçiliğinde giderek arttığını belirterek TÜİK hesaplamaları dışında çocuk işçiliğin yaygınlaştığı ve on yaşına kadar çocuk işçiliğin düştüğünü belirtip, “Küçük bedenlerde yetişkinlerin yapması gereken işlerde çalıştırılıyorlar. Ayrıca özellikle Suriyeli çocuklarda çalışma yaşamı içinde önemli bir yer tutar duruma eldiven. Kayıt dışı çocuk işçilik içinde ciddi mücadele edilmesi gereklidir. Çocuk işçilerin iş cinayetlerinde yaşamlarını kaybetmeleri de Ayrıca dikkate değer bir sorundur” diye konuştu. (HABER MERKEZİ)

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