"Gamze Pala'nın ölümünden, İstanbul Sözleşmesini uygulamayanlar sorumludur"

Gençağa KARAFAZLI

Rize

İnsan Hakları Derneği (İHD) Rize temsilcisi Günay Karafazlı, “Rize'nin Fındıklı İlçesi'nde katledilen Gamze Pala'nın ölümünden, İstanbul Sözleşmesini uygulamayanlar ve uluslararası sözleşmeleri yok sayanlar sorumludur” dedi.

GAMZE PALA BUGÜN YAŞIYOR OLABİLİRDİ

Günay Karafazlı, "Son yıllarda toplumsal cinsiyet eşitliği alanında edinilen kazanımlar yaşadığımız ülkede tersine dönmüştür. Medeni Kanun, 6284 No'lu Kanun ve uluslararası sözleşmelerle kadın, çocuk ve LGBTİ'lerin hakları güvenceye alacak her tür düzenleme pazarlık ve tartışma konusu edilmektedir. Bununla birlikte, cezasızlık kültürü suçu özendiren bir unsur olarak varlığını sürdürmeye devam etmektedir. Bu yasal ve toplumsal koşullar Gamze Pala'nın yaşamına mal olmuştur. Aktarılan detaylar Pala'nın uzun süredir ısrarlı takibe maruz bırakıldığını göstermektedir. İnanıyorum ki 6284 No'lu Kanun sorumlu mekanizmalar tarafından hayata geçirilmiş olsaydı Pala bugün yaşıyor olabilirdi" ifadelerini kullandı.

FAİLLERE CESARET VERİLİYOR

Karafazlı, “Devlet, kadın cinayetlerinin baş sorumlusu olarak karşımıza çıkmaktadır. Ne yazık ki bu düzen: Suçlulara ceza vermiyor; Zor süreçlerle ceza alması sağlanan kişilerin aflar ile serbest bırakılıyor; Özellikle, kadınları, çocukları ve LGBTİ' leri koruyamıyor ve faillere çok açık bir şekilde cesaret veriyor” dedi.

“Pandemi sebebiyle ev içi şiddette artışlar yaşanıyor ve şiddete maruz bırakılan bireylerin mekanizmalara erişim olanakları ortadan kalkıyor” diyen Karafazlı, “Bu durum yüzünden, haneler kadınlar ve çocuklar için daha güvensiz mekanlar haline de getiriliyor. Rize İHD olarak; kamu kurumlarını acilen İstanbul Sözleşmesini ve 6284 sayılı kanunu uygulamaya ve kişilerin evden çıkamadığı pandemi sürecine 6284'ün etkin bir şekilde uygulanması için ek önlemler almaya çağırıyoruz” ifadelerini kullandı.

Gamze Pala'nın katili tutuklandı, kadın cinayeti protesto edildi