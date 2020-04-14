Nükleer tehlike kapıda: Çernobil'deki yangın, nükleer atık deposuna yaklaşıyor

Dünya koronavirüs salgınıyla baş etmeye çalışırken, bir felaket haberi de Ukrayna’dan geldi. Ukrayna’da Çernobil nükleer faciasının yaşandığı bölgede 4 Nisan’da başlayan yangın yürütülen yoğun çalışmalara rağmen söndürülemiyor. Ukrayna'da 1986 yılında, tarihin en büyük çevre felaketine neden olan patlamanın yaşandığı Çernobil Nükleer Santrali'nin bulunduğu bölgedeki yangının nükleer atıkların depolandığı bölgeye yaklaştığı ifade edildi.

NÜKLEER ATIKLARA YAKLAŞIYOR

Ukrayna Acil Durumlar Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, çevreye yayılan dumanlar nedeniyle, yangının kapladığı alanın tam olarak tespit edilemediği, fakat 8 Nisan tarihi itibariyle, 3 bin 500 hektarlık alanın yangının etkisi altında kaldığı belirtildi. Tur operatörü Yaroslav Yemelianenko, yangının terk edilmiş Pripyat şehrine ulaştığını ve nükleer santrale yaklaştığını belirtti. Yangının nükleer atıkların depolandığı bölgeye yaklaştığı ifade edildi. Sosyal medya hesabına "Durum ktritik. Bölge yanıyor" yazan Çernobil Tur Operatörü Yaroslav Yemelianenko yangının videosunu paylaştı.

ÇERNOBİL NÜKLEER KAZASI

26 Nisan 1986 tarihinde Çernobil Nükleer Santrali’nde meydana gelen patlama Uluslararası Nükleer Olay Ölçeğinde en yüksek sınıflandırma oranı olan 7 ile ölçeklendirilmiştir. Bu sınıfta ölçeklendirilen yalnızca iki nükleer felaket bulunuyor. Bunlardan birisi Çernobil felaketi, diğeri ise 2011 yılında meydana gelen Fukuşima Nükleer Santrali kazaları. Çernobil’deki patlamada çıkan zehirli bulut, başta Ukrayna ve Belarus olmak üzere Rusya ve Avrupa’nın bir kısmını etkilemiş, zehirli bulutlar, ABD, Kanada ve hatta Japonya’ya bile ulaşmıştı. Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre, felaketin gerçekleştiği 30 kilometrelik bölgede çalışan ve yaşayan 600 bin kişi yüksek dozda radyasyona maruz kalmış, Ukrayna’ya komşu ülkeler başta olmak üzere dünyada milyonlarca insan faciadan olumsuz etkilenmişti.

EKOLOJİ BİRLİĞİ: ULUSLARARASI DESTEKLİ ACİL ÖNLEM ALINMALIDIR

Ekoloji Birliği Çernobil bölgesindeki yangınla ilgili yaptığı açıklamada radyasyon tehlikesine dikkat çekerek buna karşı alınacak önlemlerin tartışılması gerektiğini belirtti.

Ukrayna’daki yangının günlerdir devam etiğinin aktarıldığı açıklamada, "Yangının kendisi tehlikeliyken bunun bir de Çernobil faciası sonrası toprakta kalan radyasyonları yeniden havaya karıştırması tehlikesiyle karşı karşıyayız. Radyasyondan çok yüksek düzeyde zarar görmüş bir bölgede olan bir orman yangınının etkisi daha farklı olacaktır. Orman yangını nedeniyle radyasyonun 16 kat arttığı söyleniyor. Rüzgarla bulutlarla gelecek olan radyasyonun yağışlarla yeniden etkili olmayacağının garantisi yok. Virüse karşı alınması gereken önlemleri dünya tartışıyorsa yangına ve radyasyona karşı alınacak önlemeler de tartışılmalı, uluslararası destekli acil önlem alınmalıdır" denildi.

YANGIN UÇAKLARININ SATIŞI YANLIŞ

Çernobil'deki orman yangını aynı zamanda orman yangınlarına acil ve etkili müdahalenin önemini bir kez daha gösterdiğinin belirtildiği açıklamada, "Bu nedenle THK'nın elindeki yangın söndürme uçaklarının satılarak, yerine Rusya'dan uçak kiralanması düşüncesinin yanlışlığına dikkat çekerken bu girişimi AKP'nin yangını da ranta çevirme çabası olarak gördüğümüzü bir kez daha ifade etmek isteriz" ifadelerine yer verildi.

GREENPEACE: DURUM AÇIKLANANDAN DAHA VAHİM

Greenpeace yangınla ilgili uydu görüntülerine dayandırdığı açıklamasına göre, Ukrayna’dan yapılan değerlendirmelerin gerçek durumu yansıtmadığı, alevlerin 20 hektarlık bir alanı kapladığı iddia edildi. Greenpeace, Yangınlardan birinin 34 bin 400 hektarlık bir alana yayıldığını, ikinci bir yangının da nükleer tesisin sadece 1 kilometre yakınında 12 bin 600 hektarlık bir alan boyunca uzandığını duyurdu. Greenpeace, durumun Ukraynalı yetkililerin açıkladığından daha kötü olduğunu, yangının açıklanandan 1000 kat daha büyük bir alana yayıldığını savundu.

‘PRIPYAT’A ULAŞTI’

Çernobil’de terk edilen yerlerde tur rehberliği yapan Yaroslav Yemelianenko da, Facebook hesabından yaptığı paylaşımda durumun kritik olduğunu belirtti. Yemelianenko, alevlerin nükleer tesisin iki kilometre yakınındaki terk edilmiş Pripyat kentine ulaştığını söyleyip yetkililerden halkı uyarmalarını istedi. (DIŞ HABERLER)