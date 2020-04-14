YÖK'ten doktora mezunlarına ALES muafiyeti

YÖK tarafından yapılan ve bugün Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğindeki değişiklikle “Doktora / sanatta yeterlik / tıpta uzmanlık / diş hekimliğinde uzmanlık / veteriner hekimliğinde uzmanlık / eczacılıkta uzmanlık" mezunlarının, yüksek lisans ve doktora programlarına başvurularında daha önceden istenilen ALES'e girme şartı bundan böyle aranmayacak.

Yapılan değişikliğe göre yüksek lisans ve doktora programlarına başvuru yapan doktora mezunlarının başvurularında kullanılmak üzere “ALES puanı üniversitelerin yetkili kurulları tarafından programların niteliğine göre" belirlenip, başvurular sırasında ilan edilecek. Bu değişikliğin doktoralı insan kaynağındaki niteliğe katkı sağlayacağı ifade edildi.

YÖK Başkanı Saraç, konuyla ilgili "Bugün yayımlanan yönetmelik değişikliği ile doktora mezunlarımızın yüksek lisans ve doktora programlarına başvurularında daha önceden istenilen ALES’e girme şartı artık aranmayacak" dedi.

YÖK Başkanı Yekta Saraç'ın açıklamalarından satır başları:

"Bugünlerde bilhassa salgına yönelik aldığımız tedbirler kapsamında sürecin asgari mağduriyetlerle yürütülmesine dair çalışmalarımıza ek olarak ülkemizdeki eğitim ve öğretimin niteliğine yönelik de kararlar almaktayız.

Bugün yayımlanan yönetmelik değişikliği ile doktora mezunlarımızın yüksek lisans ve doktora programlarına başvurularında daha önceden istenilen ALES’e girme şartı artık aranmayacak.

Bilindiği üzere YÖK olarak son dönemde "YÖK 100/2000 Doktora Projesi" gibi projeler ile doktoralı insan kaynağını artırmaya yönelik çalışmalar yürütmekteyiz. Bu değişiklik doktoralı insan kaynağındaki niteliğe de katkı sağlayacaktır. Hayırlı olsun…" (HABER MERKEZİ)