08 Nisan 2020 19:35

Koronavirüs bulaşan ve 7 aylık hamile olan Şeyma Batmaz taburcu oldu

Kocaeli'de Kovid-19 teşhisi konulan ve 7 aylık hamile olan Şeyma Batmaz taburcu edildi. Batmaz, eşinin koronavirüs testinin de negatif çıktığını ve kendilerini evde izole ettiklerini belirtti.

Şeyma Batmaz ve eşi Baturhan Batmaz

Şeyma Batmaz (sağda) ve eşi Baturhan Batmaz | Fotoğraf: Baturhan Batmaz

  • ANASAYFA
  • GÜNCEL İŞÇİ-SENDİKA
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    Kocaeli'de Kovid-19 teşhisi konulan ve 7 aylık hamile olan Şeyma Batmaz taburcu edildi. Tekrar yapılan test pozitif çıksa da, Batmaz’ın belirti göstermediği için taburcu edildiği öğrenildi. Baturhan Batmaz'ın koronavirüs testi negatif çıkarken, çift kendilerini evde izole edecek. 

    Kocaeli’nin Başiskele ilçesinde ikamet eden 25 yaşındaki resim öğretmeni Şeyma Batmaz'ın koronavirüs testi pozitif çıkmış ve hastanede tedavi altına alınmıştı. Yaklaşık 10 gündür Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altında tutulan Şeyma Batmaz taburcu oldu. Kordsa işçisi olan 31 yaşındaki eşi Baturhan Batmaz'ın testlerinin negatif çıkmasıyla kendilerini evlerinde izole eden çift, durumunun iyi olduğunu öğrendikleri bebeklerinin sağlıklı bir şekilde hayata gelmesini bekliyor.

    NE OLMUŞTU?

    Şeyma Batmaz'a Kovid-19 teşhisi koulmasının ardından kentteki bazı yerel gazete ve ajanslarda bebeğin hayatını kaybettiği yönünde haberler yer almış ancak Batmaz bu haberlerin gerçeği yansıtmadığı ifade etmişti. Hatta Şeyma Batmaz, sosyal medya hesabından açıklama yapmak zorunda kalmıştı.

    "İŞE GİDİP GELİRSİN, İŞTEN BULAŞIR, MECBURSUNDUR"

    Instagram hesabından paylaştığı videolar aracılığıyla açıklama yapan Şeyma Batmaz, haberleri yalanlayarak "Ben gayet iyiyim, bebeğim de iyi. İnşallah da güzel sonuçlarla çıkarım" ifadelerini kullandı. Batmaz, haberlerde söylendiği gibi Kovid-19 testi pozitif çıkan kişilerin etrafındakilerin de karantinaya alınmadığını gözlemlediğini aktardı. Fabrika işçilerinin şu an işte olduğunu ve semptomları hafif hissedenlerin hastaneye gitmediğini ifade eden Batmaz, "Bazı insanlar çalışmak zorunda olacak ve bu durumu böylelikle nasıl atlatacak artık, bilmiyorum yani" demişti.

    Batmaz, "Televizyonda bangır bangır 'Evde kal, evde kal, evde kal' diye bağırıyorlar. Böyle bir dünya yok. Bazı insanlar çalışmak zorunda işte. Biz gibi alt kademe kısım. İşe gidip gelirsin, işten bulaşır… Mecbursundur. Ama bazılarının tuzu kurudur. Evde dururlar, kapılarına paketler, erzaklar gelir falan… Ne diyelim, hayırlısı hakkımızda" şeklinde konuşmuştu. (Kocaeli/EVRENSEL)

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