Kanser hastasına ilacı verilmiyor: İlacın bir kürü 35 bin TL

İstanbul’da yaşayan Şenay Güngörmüş (28), 2 yıldır yakalandığı cilt kanseri (Maling Melanom) hastalığından tedavi görüyor. Yaklaşık bir ay önce tedavi için aldığı ilaçların yan etki yapması sonucu hastalık tüm vücuduna yayıldı. Bağcılar’da bir hastanede tedavi gören Güngörmüş, 2 yıldır cilt kanseri hastası olduğunu ve kullandığı ilacın yan etki yapması sonucu tüm vücuduna yayıldığını söyleyerek, bundan kaynaklı sağ gözünü kaybetmek üzere olduğunu belirtti.

İLACIN 1 KÜRÜ 35 BİN TL

Güngörmüş, “Şu anda hastanede tedavi görüyorum. 'Opdivo' diye bir ilacı kullanmam gerekiyor. Bu ilaçta devlet tarafından karşılanmıyor. İlk gün mecburiyetten 16 bin 500 TL’ye yarım kürü aldık. Yarın yeniden yarım kür almam gerekiyor. Bu ilacı 15 gün arayla almam gerekiyor. Daha sonra ayda bir tam kürü kullanmam gerekecek. Fiyatı da 35 bin TL’ye tekabül ediyor. Bunu da devlet karşılamıyor. Görüştüğüm birkaç milletvekili danışmanı ise bu ilacın SGK’de daha tartışma aşamasında olduğunu söyledi. O yüzden veremiyorlar” dedi.

Güngörmüş, yetkililerin duyarsızlığına tepki göstererek, “Ne yapayım öleyim mi? Hastalık vücudumun her yerini sarmış. Çok da vaktim kalmadı. Hem özel hastanenin, hem de ilacın parasını vermekte zorlanıyorum. Maddi olarak çöktük. Bu ilaç daha kuruldaymış. Kuruldan ne zaman geçeceği belli değil. Çok mağdur oldum” şeklinde konuştu.

TEDAVİ İÇİN İLAÇ ŞART

Kullanması gereken ilaç için doktorların yetkili mercilere rapor şeklinde ilettiğini ancak her seferinde ret cevabı aldıklarını söyleyen Güngörmüş, “Doktorlar mutlaka bu ilacı almam gerektiğini söylüyor. Aksi halde öleceğim. Hastalık bütün vücuduma yayıldığı için durdurmak zorundalar. Bunun için de ilaç gereklidir” diyerek, acil çağrıda bulundu.