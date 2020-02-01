01 Şubat 2020 11:14

AB Başkanı Faruk Kaymakcı'nın kötü İngilizce telaffuzu sosyal medyada gündem oldu

Avrupa Birliği Başkanı Faruk Kaymakcı'nın BM roplantısında İngilizce bir metni okumaya çalıştığı video sosyal medyada gündem oldu.

Faruk Kaymakcı'nın BM toplantısında konuşma yapmaya çalıştığı videodan bir ekran alıntısı

Gazeteci Abdullah Bozkurt'un Twitter hesabından paylaştığı videodan alınmıştır

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    AB Başkanı Faruk Kaymakcı'nın İngilizce konuştuğu video sosyal medyada gündem oldu.

    Dışişleri Bakan Yardımcılığı ve Avrupa Birliği Başkanlığı görevlerinde bulunan Faruk Kaymakcı'nın Birleşmiş Milletler'de İngilizce konuşmaya çalıştığı video, sosyal medyada gündem oldu.

    Kaymakcı'nın elindeki kağıtta bulunan metni okurken güçlük çekmesi Twitter kullanıcıları tarafındn eleştirildi. 

    Gazeteci Abdullah Bozkurt da videoyu paylaşarak "beceriksiz" ifadesini kullandı.

    (HABER MERKEZİ)

     

     

     

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