AB Başkanı Faruk Kaymakcı'nın kötü İngilizce telaffuzu sosyal medyada gündem oldu

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Ford işçisi: Ben 110 bin lira kazandırdım, bana 450 lira zam verildi

"Sözleşmenin imzalandığı akşam da yüzde 15.60 olarak duyurup, milletin nabzını kontrol ettiler. Gerçek şu ki, bizleri yüzde 17 ile MESS’e masa başında sattılar."