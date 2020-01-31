 Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine yüzde 56 zam

Avrasya Tüneli İnşaat ve Yatırım A.Ş'den yapılan açıklamaya göre, 1 Şubat 2020 saat 00:00 itibarıyla geçerli olmak üzere Avrasya Tüneli tek yön geçiş ücretleri otomobiller için 36,40 TL, minibüsler için ise 54,70 olarak belirlendi.

Fiyatlar daha önce otomobiller için 23,30, minibüsler içinse 34,90 TL idi.

Yapılan son zamla birlikte, Avrasya Tüneli açılışından bu yana ücretlere toplamda yüzde 119 oranında zam yapılmış oldu. (İSTANBUL)