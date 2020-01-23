CHP’li İlgezdi: Böyle giderse DT’de oyun sahnelenmeyecek

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi’nin, Devlet Tiyatroları sanatçı sayıları ile ilgili vermiş olduğu bilgi edinme talebi yanıtına göre 2002’de 628 olan sanatçı sayısı 2018 yılında yüzde 15 azalarak 534’e geriledi. İlgezdi Devlet Tiyatrolarında sürekli olarak sanatçı sayılarının azaldığına dikkat çekerek, “Böyle giderse oyunlar sahnelenemeyecek” dedi.

ADANA’DA OYUN SAHNELENEMEDİ

İlgezdi, yeni yılla birlikte kadro bekleyen 150’ye yakın süre sözleşmeli tiyatro sanatçısının işten çıkarıldığını hatırlatarak, “2002’den beri sistematik olarak sanatçı sayıları azalıyor, zaten süre sözleşmeli sanatçılar da bu yılbaşında kadro sözü verildiği halde işlerinden edildi. Sanatçı eksiklikleri ve işten çıkarmalar yüzünden Adana Devlet Tiyatrosunun 2 Ocak’taki ‘Miletos Güzeli’ oyunu sahnelenemedi. Böyle giderse oyunlar sahnelenemeyecek” şeklinde konuştu.

SANATÇI SAYISI YÜZDE 15 AZALDI

Devlet Tiyatrolarındaki sanatçı sayılarının sürekli azalmasının AKP’nin kültüre ve sanata verdiği değeri gösterdiğini ifade eden İlgezdi “2002 yılında Devlet Tiyatrolarında 628 sanatçı görev yaparken bu sayı 2018 yılında 94 azaldı. 16 yılda nüfus yaklaşık 17 milyon artarken, sanatçı sayısı 2002 yılına göre yüzde 15 azalarak, 534 oldu. 2002 yılında 103 bin kişiye bir sanatçı düşerken, 2018 yılında 153 bin kişiye bir sanatçı düştü. AKP’nin kültüre, sanata ve sanatçıya düşmanlığı Devlet Tiyatrolarından da çok belli” dedi.

TEMSİLLER SAHNEDEN KALDIRILABİLİR

İlgezdi, “Sanatçı sayıları yetersiz olduğu için büyük prodüksiyonlar yerine az kişili oyunlara yönelen devlet tiyatrosu yeni yılla birlikte süre sözleşmeli personel kıyımına da sahne oldu. Artık Trabzon dahil birçok ilde oyunlar ciddi eksikliklerle sahneleniyor. Her an temsillerin sahneden kaldırılma durumları ortaya çıkabilir” açıklamasında bulundu. (KÜLTÜR SERVİSİ)