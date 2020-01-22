Varlık Fonu Meclis denetiminden kaçırılıyor mu?

Yönetim Kurulu Başkanlığını Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Başkan Vekilliğini de Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın yürüttüğü Türkiye Varlık Fonu Yönetim Anonim Şirketine ilişkin denetim raporlarını Meclis Plan ve Bütçe Komisyonuna hâlâ göndermedi. Ekim 2019’da gönderilmesi gereken raporun denetime sunulmamasına CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel, “Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Varlık Fonu’nun başında kendisi, yönetiminde damadı olduğu için şirketi bir aile şirketi olarak görebilir ancak bu şirket bir aile şirketi değil. Bu raporun TBMM’ye sunulması gerekiyor. Varlık Fonu’nu Parlamento’nun denetiminden kaçıran, kendi yaptığı kanuna, anayasaya uymayan bir iktidar ile karşı karşıyayız” dedi.

EKİM AYINA KADAR GELMESİ LAZIMDI

CHP’li Özel, Türkiye Varlık Fonu Yönetim Anonim Şirketinin Kurulması Kanunu’nun 6’ncı maddesi gereğiyle Türkiye Varlık Fonu hakkındaki bağımsız denetim raporlarının her yıl ekim ayında Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu tarafından denetlenmesi gerektiğine dikkati çekerek, Ekim 2019’da gelmesi gereken denetim raporunun halen TBMM’ye sunulmadığı bilgisini verdi.

Özel, “Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Varlık Fonu’nun başında kendisi, yönetiminde damadı olduğu için şirketi bir aile şirketi olarak görebilir ancak bu şirket bir aile şirketi değil. Bu raporun TBMM’ye sunulması gerekiyor. Nasıl bir durumla karşı karşıyayız? Varlık Fonu’nu Parlamento’nun denetiminden kaçıran, kendi yaptığı kanuna, kendi değiştirdiği anayasaya uymayan bir iktidar ile karşı karşıyayız. Bu iktidar şimdi de kendi çıkardığı Varlık Fonu Kanunu'nun denetim maddesine uymuyor” ifadesini kullandı.

EKONOMİYİ UÇURACAKTI "YANDAŞ" KURTARMA FONU OLDU

Özel, Türkiye Varlık Fonu’nun portföyünde Ziraat Bankası, Halkbank, Türkiye Petrolleri, BOTAŞ, PTT, TÜRKSAT, Borsa İstanbul, Milli Piyango, TCDD, Türkiye Denizcilik İşletmeleri, Eti Maden, Kayseri Şeker Fabrikası, ÇAYKUR, Türk Hava Yolları, Türk Telekom ve mülkiyeti Hazine’ye ait bazı taşınmazların bulunduğuna dikkati çekerek, “Varlık Fonu ekonomiyi uçuracaktı ama yandaş kurtarma fonuna dönüştü. Bulduğu 1 milyar avroluk krediden 1,7 milyar TL’ye İstanbul Finans Merkezi müteahhitlerini kurtardılar. Kamu şirketlerinin zararları katlanıyor. Bu konu Meclisin önemli denetim görevlerinden bir tanesidir. Bunun ortadan kaldırılmasını kabul edilebilir bulmuyoruz. Tüm siyasi partileri ve özellikle Adalet ve Kalkınma Partisini Varlık Fonu raporunun bir an önce Meclise gelmesi ve Plan Bütçe Komisyonunda incelenmesi konusunda Parlamento çıkardığı kanuna sahip çıkmalı ve bu gecikmenin hesabını sormalıdır” dedi. (İstanbul/EVRENSEL)