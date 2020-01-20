Dünyanın en zengin yüzde 1'i, geri kalan herkesin iki katından fazla servete sahip

İngiltere merkezli uluslararası yardım kuruluşu Oxfam'ın gelir adaletsizliğine ilişkin raporu, çarpıcı veriler ortaya koydu.

Rapora göre dünyanın en zenginlerini oluşturan yüzde 1'lik kesimin serveti, 6,9 milyar insanın (neredeyse geriye kalan herkes) servetinin iki katından fazlasına denk.

Dünyanın en zengin kişisi olan Amazon'un kurucusu Jeff Bezos'un toplam serveti 116,4 milyar dolar seviyesinde. En zengin ikinci kişi olan Fransız işadamı Bernard Arnault ise 116 milyar dolarlık servete sahip.

En zengin 2,153 kişisinin elinde bulunan servet, 4,6 milyar kişinin toplam servetinden fazla.

En zengin 22 erkeğin serveti, Afrika kıtasındaki tüm kadınların servetiyle denk.

Gelir adaletsizliği raporda ilginç benzetmelerle çarpıcı ve anlaşılır kılınmaya çalışılmış. Bu benzetmelerden biri servetlerin üzerine oturmakla ilgili: "Eğer herkes 100 dolarlık banknotlardan oluşan servetlerinin üzerinde otursaydı, dünyanın büyük kısmı yerde oturuyor olurdu. Gelişmiş bir ülkede yaşayan orta halli bir kişi bir sandalye yüksekliğinde otururken, en zengin iki kişi uzayda olurdu."

Bir başka benzetmede ise bundan 5.000 yıl önce inşa edilmiş piramitlerin yapıldığı dönemde günde 10.000 dolar biriktiren bir kişinin toplam servetinin dahi servetinin en zengin beş kişinin servetinden yüzde 80 düşük olacağı vurgulandı.

SİSTEM İÇİ ÇÖZÜM ÖNERİLERİ (!)

Oxfam raporunda hükümet müdahaleleri, vergi artışı gibi sistem içi çözümler önerildi. Fırsat ve gelir adaletsizliğinin azaltılması için hükümetlerin ulusal sağlık hizmetlerine daha fazla yatırım yapması gerektiği ifade edildi. "Aşırı servet, işlemeyen bir ekonomik sistemin emaresidir" denen raporda, hükümetlerin zengin ve fakir kesimler arasındaki uçurumu kapatacak radikal politikaları yürürlüğe koyması gerektiği vurgulandı.

Gelir adaletsizliğinin ortadan kaldırılabilmesi için ülkeleri zenginlerden daha fazla vergi almaya çağıran Oxfam, sadece yüzde 0,5'lik vergi artışının dahi eğitim ve sağlık alanlarında 117 milyon yeni istihdam yaratabileceğini vurguladı.

Vergilendirmeye ilişkin benzer bir öneri geçtiğimiz ay, finans sermayenin zirvesi konumundaki Uluslararası Para Fonunun (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva'dan da gelmişti. Georgieva, ülkeleri vergi sistemlerini gözden geçirmeye çağırmıştı. (EKONOMİ SERVİSİ)