Almanya'yı yenen A Milli Kadın Voleybol Takımı Tokyo'da olimpiyatlara katılacak

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Hollanda'nın ev sahipliğinde Apeldoorn kentinde düzenlenen 2020 CEV Tokyo Olimpiyat Oyunları Avrupa Kıta Elemeleri finalinde Almanya ile karşılaştı. A Milli Kadın Voleybol Takımı, Almanya'yı 3-0 yenerek, 2020 Tokyo Olimpiyatları'na katılma hakkı elde etti.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2020 CEV Tokyo Olimpiyat Oyunları Avrupa Kıta Elemeleri yarı final maçında Polonya'yı 3-2 mağlup ederek, finale yükseldi. Türkiye finalde, diğer yarı final maçında Hollanda'yı 3-0 mağlup eden Almanya ile karşılaştı. İki takım arasındaki mücadele, TSİ 19.30'da başladı.

Hollanda'nın ev sahipliğinde Apeldoorn kentinde düzenlenen turnuvanın final mücadelesine çok etkili başlayan Türkiye, üst üste bulduğu sayılarla maçın hemen başında 4-1 öne geçti. Almanya'nın rakibini file önünde durdurmak için üçlü bloklara başvurduğu sette farkı 6 sayıya kadar çıkaran A Milli Kadın Voleybol Takımı (13-7) seti 25-17 kazandı.

Türkiye, ikinci seti seti 25-19 kazandı ve 2-0'lık üstünlüğü yakaladı.

Üçüncü sette Türkiye, 23-22 öne geçti ve art arda bulduğu sayılarla seti 25-22, maçı da 3-0 kazandı.

OLİMPİYATLARA İKİNCİ BİLET

A Milli Kadın Voleybol Takımı, böylelikle tarihinde ikinci kez olimpiyat vizesi almış oldu.

2012 Londra Olimpiyat Oyunları'nda mücadele eden A Milli Kadın Voleybol Takımı, Avrupa Kıta Elemeleri finalinde Almanya'yı 3-0 mağlup ederek 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na katılma hakkını elde etti. (SPOR SERVİSİ)