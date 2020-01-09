09 Ocak 2020 18:56
Adana'da işçi servisi devrildi, 30 kişi yaralandı
Adana'da fabrika işçilerini taşıyan midibüsün devrilmesi sonucu 30 kişi yaralandı.
Fotoğraf: Fikret Kavğalı/AA
Adana'da, işçi servisinin devrilmesi sonucu 30 kişi yaralandı.
B.K'nin kullandığı fabrika işçilerini taşıyan midibüs, Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi yakınlarında devrildi.
Kazada yaralanan sürücü ve işçiler, ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Kazanın midibüsün lastiğinin patlaması sonucu sürücüsünün kontrolünden çıkıp, refüje çarpması sonucu yaşandığı belirtildi. (HABER MERKEZİ)