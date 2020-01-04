Grup Yorum üyesi ölüm orucuna başladı

Açlık grevinde olan 3’ü tutuklu 5 Grup Yorum üyesinin eylemi 201’inci gününe ulaştı. Silivri 9 No’lu Kapalı Cezaevi’nde 1 Mart 2019’dan bu yana tutuklu bulunan Grup Yorum üyesi İbrahim Gökçek, açlık grevini dün itibariyle ölüm orucuna çevirdi.

Grup Yorum üyeleri tutuklu üyelerinin serbest bırakılması, haklarında çıkarılan yakalama kararlarının kaldırılması, konser yasaklarının son bulması için açlık grevine başlamıştı.

Dün Gökçek’i ziyarete giden Özgürlük için Hukukçular Derneği (ÖHD) üyesi avukat Hüseyin Boğatekin, görüşmenin içeriğine dair MA'ya bilgi verdi.

Boğatekin, “İbrahim, avukat görüşüne yürümekte zorlanarak geldi. Çünkü inanılmaz şekilde zayıflamış, yüzü çökmüş. Konuşma güçlüğü çekiyordu, sürekli ağzı kuruyordu. Aşırı bir halsizlik ve yorgunluk vardı. Bunlar benim gözlemlerim. O ‘Ben bir açlık grevi direnişçisiyim, bugün itibariyle de ölüm orucuna dönüştürdüm’ diyerek, kendisiyle ilgili şikayetleri dile getirmedi” dedi.

Gökçek’in çok moralli olduğunu ve tek isteğinin tekrar gitarıyla sahneye çıkıp, halkla beraber türkü söylemek olduğunu ifade eden Boğatekin, “Halktan talebinin Grup Yorum’a destek çıkılması olduğunu söyledi. Başlarına ödül konulan Grup Yorum üyelerinin listelerden çıkarılması, yakalama kararlarının kaldırılması, tutuklu Grup Yorum üyelerinin derhal serbest bırakılması gibi zaten basına yansıyan talepleri devam ediyor. Bu talepler karşılanmadığı sürece hiçbir şekilde geri adım atmayacağını söyledi. Bu konuda Adalet Bakanlığı’na da bir dilekçe göndermiş” diye belirtti. (İstanbul/MA)