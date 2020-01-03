Yeni e'de 2020'nin ilk gündemi karikatür

Yeni e, 2020'nin ilk sayısında karikatüre, özel olarak da politik karikatürün dününe, bugününe ve yarınına bakıyor. "Politik hiciv ölüyor mu? Kayıp karikatürün izinde" başlıklı dosya Levent Cantek'in ülkemiz karikatür tarihini karikatürist-telif ilişkisi etrafında dolaşarak anlattığı yazısı ile başlıyor.

Köksal Çiftçi'nin, "Küresel sermaye basını karikatürle yollarını neden ayırdı?" başlıklı hacimli yazısı ise başlangıcından itibaren karikatürün iktidar eleştirisinde nasıl bir rol üstlendiğini çarpıcı tarihsel örneklerle aktararak sözü bugüne getiriyor. Dosyada ayrıca Aslı Alpar'ın karikatürde üretilen 'erkek egemen' dil eleştirisi, genç kuşağın başarılı karikatüristlerinden Cem Dinlenmiş'le Buket Demir'in söyleşisi, Hande Malgaç'ın alternatif bir mizah dergisi olarak Homur'u inceleyen yazısı yer alıyor. Dosyaya Evrensel gazetesi karikatüristi Sefer Selvi de çizgileri ile katılıyor.

İonna Aggeli (Lale Alatlı çevirisiyle), Önder Karataş, Gülce Başer, Efe Duyan, Nazan Şahin, Bayram Türk, Ilgar Jahat, Çayan Okuduci, Uğur Karaca ve Hüseyin Köse'nin şiirleriyle katıldığı Yeni e'nin Ocak sayısında öyküler Adnan Özyalçıner, İsmail Doruk, Kenan Biberci, Selçuk Ügüten ve Fırat Turgut imzalı.

Geçen yılın çağdaş sanat gündeminin en çok konuşulan olayları arasında yer alan 'Muz' olayını Hatice Yıldız'ın değerlendirdiği dergide FaFa Tiyatro oyuncuları Füruzan Aydın ve Aşkın Şenol'la oyunları "Biz İyi İnsanlarız"ı Kübra Yeter konuşuyor.

Dergide ayrıca Mehmet Ergün'ün 'Ressam Cevdet', İlyas Tunç'un 'Çaydanlık', Serdar Özay'ın 'Bir Oyuncu Peygamber: Joker', Koray Feyiz'in 'Politik ve Estetik Olarak Enver Topaloğlu Şiiri' başlıklı yazıları yer alıyor.

Dosyada bir yazısıyla yer alan çizerimiz Aslı Alpar, Dikenli Çizgiler’ine bu sayıda da devam ediyor.

Kitabevlerinin yanı sıra emekkitap.com, babil.com, odakitap.com, eganba.com adreslerinden dergi edinilebilir. (KÜLTÜR SERVİSİ)

Reklam