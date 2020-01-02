Üniversite sınavı sorularının nasıl çalındığı iddianameye girdi

Ülkede bir dönem büyük tartışma yaratan ve tepkilere neden olan üniversite sınavı sorularının çalınmasıyla ilgili davanın bilirkişi raporunda, bunun nasıl yapılabildiğine dair iddialar yer aldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının, eski ÖSYM Başkanı Ali Demir hakkında “FETÖ üyeliği ve zincirleme şekilde görevi kötüye kullanma” suçlarından 18 yıl 6 ay hapis istediği davanın iddianamesinde yer alan bilirkişi raporunda, soruların, kurumun "sır cihazı"ndan "ProNMS" ve "Lumension" adı verilen programlar kopyalanmasıyla çalındığı öne sürüldü.

İddianamede 2010 yılından itibaren kurumda çalışan ve “FETÖ üyesi” bilişim uzmanlarına ait olduğu belirtilen itiraflar da yer aldı. İddianameye göre üniversite sınav sorularının da çalınmasının da dahil olduğu bir dizi suçu işleyen kurum personeli, Ali Demir döneminde işe alındı ya da başka kurumlardan nakledildi. Bilirkişi raporunda ayrıca soruşturmaların başlatılmasıyla soruları çalanların ÖSYM’deki bilgisayarlara geri dönülemeyecek şekilde 35 kez format attığı, buna rağmen bazı bilgisayarlarda sınav sorularını kaydeden programlara ilişkin kalıntılar bulunduğu belirtildi. ÖSYM eski başkanı Ali Demir ise üzerine atılı suçlamaları kabul etmedi ve örgütle ilgisinin bulunmadığını ileri sürdü. İddianame Ankara 2’nci Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

ERDOĞAN SAHİP ÇIKMIŞTI

2011 yılında ÖSYM’nin hazırladığı üniversite sorularının çalındığına yönelik iddialar üzerine sınavın iptal edilmesi istenmişti. Türkiye genelinde binlerce öğrenci ve aileleri sokaklara çıkarak sorularla birlikte geleceklerinin de çalındığını belirterek tüm sorumluların cezalandırılması talebini dile getirmişti. Dönemin başbakanı Tayyip Erdoğan ise bu tepkiler karşısında ÖSYM Başkanı Ali Demir’e sahip çıkmış, “ÖSYM başkanının yaptığı açıklamalarla ben tatmin oldum” demişti. Soruların çalınmasına tepki göstererej sokağa çıkan gençlere ve muhalefete de sert sözlerle yüklenen Erdoğan, Ali Demir’in arkasında durmuştu.

"TÜM SORUMLULAR ORTAYA ÇIKARILMALI"

O dönem yapılan sınavların şaibeli olduğunu defalarca dile getirdiklerini ancak yetkililerin buna kulaklarını tıkadığını hatırlatan Eğitim Sen Genel Örgütlenme Sekreteri İsmail Sağdıç, sadece Ali Demir ve ÖSYM üzerinden değerlendirme yapılmasının yanlış olduğunu söyledi. Sağdıç, Ali Demir’in siyasal bağlantılarının yanı sıra onu oraya getirenlerin, ona kolaylık sağlayanların da bu yargılama aşamasında iddianameye girmesinin gerektiğini ifade etti.

O dönem ÖSYM’nin yaptığı neredeyse tüm sınavlara yönelik birçok şaibenin gündemde olduğunu hatırlatan Sağdıç, “Liseliler günlerce eylem yapmıştı. Hatta o eylemlere katıldıkları için okullarından, eğitim haklarından uzaklaştırılan liseliler de vardı. ‘FETÖ’ adı altındaki yapılanmaya, dönemin siyasal iktidarı tarafından kolaylıklar sağlanmıştı. Bu yüzünden Türkiye’deki bütün kurumlara güven sarsılmıştı” değerlendirmesinde bulundu.

O dönemin iktidarının bugün de iktidarda olduğuna dikkat çeken Sağdıç, “O dönem sınava giren ve haksız şekilde sınavı kazananların kimler olduğu hâlâ bilinmiyor. Ali Demir şahsında o dönemin hükümeti de bu işten sorumludur. Kim varsa Milli Eğitim Bakanından, YÖK sorumlularına kadar herkesin bu işe dahil edilmesi gerekiyor. Tüm sorumlular ortaya çıkarılmalı ve gerekli cezayı almalı” diye konuştu. (İstanbul/EVRENSEL)

Eski ÖSYM Başkanı Ali Demir'e "FETÖ" üyeliğinden 18 yıl 6 ay hapis istemi

ÖSYM Eski Başkanı Ali Demir: Soruların nasıl çalındığını ben de merak ediyorum

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