02 Ocak 2020 04:02

Yeni yıl, vals ve operet demek

İstanbul Devlet Opera ve Balesi, Yeni Yıl Konseri’nde operetlerle, müzikallerle seyircilerin karşısına çıktı. Eğlenceli konser, 3 ve 4 Ocak günleri Kadıköy Süreyya Sahnesi’nde tekrarlanacak.

İstanbul Devlet Opera ve Balesi'nin Yeni Yıl Konseri

Fotoğraf: Evrensel 

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    Özlem ERTAN

    Yeni yıla girerken herkes umut doludur ve geçip giden zamanın geride bıraktığı tortulardan temizlenip güzel başlangıçlara yelken açmak ister. İnsanın zihninde eğlenceli, sevgi ve ümit dolu tınılar bırakan eserler, tam da bu yüzden yeni yıl kutlamalarına göredir. İstanbul Devlet Opera ve Balesi’nin her sene ve yılın son haftası düzenlediği yılbaşı konserlerinde hafif, insanın ruhuna ferahlık veren eserleri tercih etmesinin nedeni de bu.  

    30 Aralık akşamı İstanbul’daki Zorlu PSM’de düzenlenen Yeni Yıl Konseri’nde operetlerle müzikallerden bölümler, düetler, valsler dinledik. Bu yeni yıl ruhuyla uyumlu, eğlenceli dinletide, Şef Murat Kodallı’nın yönettiği İstanbul Devlet Opera ve Balesi Orkestrası, sopranolar Hale Soner ve Özgecan Gençer’le tenorlar Berk Dalkılıç, Ali Murat Erengül ve Ufuk Toker’e eşlik etti.

    YARASA’DAN ŞEN DUL’A

    Konser Johann Strauss’un ‘Die Fledermaus’ yani ‘Yarasa’ operetinin uvertürüyle başladı. Baştan sona zengin ve sıcacık melodilerle dolu bu giriş müziği, operetteki hemen hemen bütün önemli müzikal temaları barındırıyor. Konser için güzel bir başlangıç olan uvertürün ardından soprano Hale Soner’den yine aynı operetten Adele’nin aryası ‘Spiel ich die Unschuld vom Lande’yi dinledik. Hale Soner, tıpkı ablası Hande Soner gibi çok başarılı, yetenekli bir soprano. Pırıl pırıl, rahat bir sese sahip ve ajilitelerde, tizlerde sesine son derece hâkim. Üstelik sahne hâkimiyeti ve sempatisi de var. Umarım 2020’de Hale Soner’i daha sık dinleme, izleme imkânı buluruz.

    Franz Lehar da tıpkı Johann Strauss gibi önemli bir operet bestecisi. Operetler eğlencelidir, çok derin konulara girmez, aşk vardır operetlerde, komedi, eğlence vardır. Franz Lehar’ın ‘Das Land des Lachels’ yani ‘Tebessümler Diyarı’ operetinden Prens Sou’nun aryası ‘Dein ein ist mein ganzes herz’, çok hoş, akılda kalıcı, romantik parçadır. Dinlerken kulaklarınızı kapatıp hayallere dalacağınız türden… Tenor Berk Dalkılıç’tan dinledik bu aryayı.

    Franz Lehar’ın ‘Die Lustige Witve’ yani ‘Şen Dul’ operetinden Hanna ile Danilo’nun düeti ‘Lippen Schweigen’i ise soprano Özgecan Gençer ile tenor Berk Dalkılıç seslendirdi.

    VERDI VE GOUNOD

    Amerikalı besteci Leonard Bernstein’ın ‘Candide’ opereti de konser programında yer bulmuştu kendine. Önce orkestra ‘Candide’in hareketli, akılda kalıcı, parlak uvertürünü çaldı. Akabinde de soprano Hale Soner ‘Glitter and be Gay’ parçasını söyledi. Yine Leonard Bernstein’ın popüler müzikali ‘West Side Story’den (Batı Yakasının Hikâyesi) meşhur ‘Maria Maria’yı tenor Ali Murat Erengül’den dinledik. Konserin en klasik ve tabiri caizse “ağır” aryası ise Charles Gounod’nun ‘Faust’ operasından ‘Ah! Je ris de me voir si belle’ydi. Soprano Özgecan Gençer seslendirdi bu parçayı. Giuseppe Verdi’nin ‘Rigoletto’ operasından ‘La Donna e Mobile’ ise tenor Ufuk Toker’in güçlü sesiyle kulaklarımızın pasını sildi.

    Tüm bu arya ve düetlerin yanı sıra İstanbul Devlet Opera ve Balesi Orkestrası’nın yorumladığı valsler, uvertürler de dinleyicilerin akşamına renk kattı. Tabii konserin finalinde sahne alan Çocuk Korosu’nun seslendirdiği parçalardan da söz etmeden geçmemek gerek.

    Uzun lafın kısası güzel, keyifli bir konserdi. Eğer kaçırdıysanız iki şansınız daha var. Zira Yeni Yıl Konseri 3 Ocak Cuma akşamı 20.00’de, 4 Ocak Cumartesi günü ise 16.00’da Kadıköy’deki Süreyya Opera Sahnesi’nde tekrarlanacak. Yeni yılın ilk günlerinde valsler, operet ve müzikal parçaları dinlemek isteyenlere duyurulur.

    OCAK AYINDA FAUST

    İstanbul Devlet Opera ve Balesi ocak ayında Charles Gounod’nun ‘Faust’ operasını sahneleyecek. Goethe’nin aynı adlı romanından uyarlanan, sonsuz gençlik için ruhunu şeytana satan Doktor Faust’un öyküsünü anlatan bu operayı tüm sanatsevere öneriyorum. Eser 17, 21, 22, 24 ocak akşamları saat 20.00’de, 18 ve 25 ocak günleri ise 16.00’da Kadıköy’deki Süreyya Opera Sahnesi’nde.

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