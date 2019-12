Güncel Bir İhtiyaç Olarak ÖTK

Özgür ÇAMOĞLU

Öğrenci Temsilciliği Kurulu yani kısaca ÖTK seçimleri, 2017-2018 öğretim yılından sonra askıya alındı. Şu an ÖTK seçimlerinin yapılmadığı ve öğrencilerin temsilinin bulunmadığı bir dönemdeyiz. Peki bu ÖTK neydi? Yıllar önce ilk defa ODTÜ’de başlatılan ve yasal olarak kabul edilen bir oluşumdu. Öğrencilerin kendi hak, talep ve özlemleri etrafında birleşmesi ve örgütlenmesi sonucunda ortaya çıktı. Bu kurul, öğrencilerin bütününü kapsaması ve temsil etmesiyle birlikte öğrencilerin kendi içlerinde oluşturduğu demokratik bir süreç içinde ilerleyen bir yapıdır. Temsilcilerinin kendi sınıflarında seçimle belirlendiği ve daha sonra bu temsilcilerin bir başkan ve bir başkan yardımcısı seçtiği demokratik bir platformdur.

ÖTK sadece başkan ve başkan yardımcısından mı oluşur?

Her ne kadar bu seçimler şu an olmasa da öğrencilerin bir araya gelerek oluşturduğu bu kurul sadece başkan ve yardımcılarının inisiyatifinde değildir. Her öğrenci okulunda bulunan ÖTK’nin doğal bir üyesidir. ÖTK’de alınan kararlarda her üyenin yani öğrencinin söz hakkının ve tartışma hakkının olduğu ve bunu özgürce kullanabildiği bir yapıdır. Buna karşın ÖTK seçimlerinin yapıldığı son dönemlerde bu demokratik yapının içi boşaltılmaya çalışılmış sadece seçimlere indirgenmiş hatta seçimlerin dahi duyurulmadığı bir süreç ilerlemiştir. Ortaya çıkışı açısından öğrencilerin kendi talepleri etrafında bir araya geldiği bu kurulun bu yönünün unutturulmaya çalışıldığı ve sadece seçim vaatlerinden oluşan göstermelik bir seçimin olduğu bir oluşum haline gelmiştir.

Öğrenciler için ÖTK neden bir ihtiyaç?

Bireyciliğin ve bireysel kurtuluşun ön plana çıkarıldığı ve öğrencilerin ise iyi bir gelecek için sıra arkadaşlarıyla yarışmak zorunda bırakıldığı koşullarda yaşıyoruz. Sınıflarımızda gördüğümüz bir soruna karşı sessiz kalıp “Aman bana bir şey olmasın! Bir şekilde bu sorunun üstesinden gelirim.” gibi söylemlerle sorunu birey olarak çözmeye çalıştığımız veya kaçtığımız durumla karşılaşıyoruz. Bunların aksine ÖTK, bu yaşadığımız ortak sorunları sıra arkadaşlarımız ile birlikte bir araya gelerek ortak çözümler bulduğumuz demokratik oluşum halinde ilerleyen bir yapıdır. Sadece sınıflardaki sorunları değil aynı zamanda öğrenci-akademisyen ilişkisi, kantin fiyatları, ders işleyişi gibi sorunların da ele alındığı hatta ve hatta ülke sorunlarının tartışılabildiği bir platformdur. Bütün bunları düşündüğümüzde ÖTK öğrencilerin sorunlarının çözebilecek çok önemli bir unsurdur.

ODTÜ Mimarlık Fakültesi Öğrencileri sorunlarını nasıl çözecek?

Geçtiğimiz günlerde ODTÜ Mimarlık Fakültesi Öğrencileri ve bütün fakülte bileşenleri olarak bir forum yaptık. Bu forumda ise görülen sorun öğrencilerin seslerini duyurabileceği ve sorunlarını çözebileceği bir oluşumun olmamasıydı. Bu forumda öğrenciler fakültede yaşadıkları genel sorunları tartıştı. Sınıfların kalabalık olması, öğrencilerin bir araya gelebileceği ortak alanların az olması, öğrenci ve akademisyen arasındaki hiyerarşinin derinleşmesi, sınavların stüdyoların yetersizliğinden dolayı stüdyo dışında yapılması bu sorunlardan sadece birkaçıydı. Bu sorunların ortak sorunlarımız olduğu düşünecek olursak bunlara çözüm bulacak olan yine bizleriz. Yukarıda da değindiğimiz gibi ÖTK tam da ihtiyacımız olan bir yapılanmadır. Her ne kadar askıya alınmış olsa da ÖTK'ler bugün hala bizlerin sorunlarına çözüm bulabileceğimiz bir yapıya sahip. Bizlerde bir araya gelerek yeniden bu yapıları oluşturabilir ve akademideki hiyerarşiyi yok etmek, sınıflarda yaşadığımız sorunları somut ve hızlı çözümlere kavuşturmak için yeniden temsilcilerimizi seçebilir, ÖTK’lerimizi kurabiliriz.

