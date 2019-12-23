23 Aralık 2019 23:07
İstanbul'da vapurdan düşen kadın yaşamını yitirdi
İstanbul Kadıköy-Eminönü hattındaki vapurdan denize düşen bir kadın yaşamını yitirdi.
Fotoğraf: DHA
İstanbul'un Üsküdar ilçesinde Kadıköy-Eminönü hattındaki vapurda bulunan kimliği belirlenemeyen bir kadın, denize düştü.
Vapurdaki ve kıyıdaki vatandaşların kadını kurtarma çabaları yetersiz kalırken, ihbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen Kıyı Emniyeti'ne bağlı ekipler kadını denizden çıkarttı.
Kıyıdaki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan kadının cansız bedeni Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Polis, yaşanan ölümün nedenini araştırıyor. (HABER MERKEZİ)
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