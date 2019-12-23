İstanbul'da vapurdan düşen kadın yaşamını yitirdi

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Ekrem İmamoğlu, İBB'nin Kanal İstanbul protokolünden çekileceğini açıkladı

6 aylık çalışmalarını anlattığı toplantıda Kanal İstanbul tartışmalarına değinen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Ya Kanal, ya İstanbul! Mesele bu kadar ciddi" diye konuştu.