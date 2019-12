CHP: Kadına yönelik şiddette hafifletici neden uygulanamaz

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı Lale Karabıyık, kadın cinayetleri ve cinsel istismar suçlarında ‘tahrik’, ‘İyi hal indirimi’ gibi uygulamalara tepki göstererek Türkiye’de kadınların, hemen her gün erkekler tarafından katledildiğine dikkat çekti.

Mecliste partisinin kadın milletvekilleriyle birlikte açıklama yapan Karabıyık, dünyanın ve Türkiye’nin, kadına şiddet noktasında içler acısı halde olduğunu söyledi. Türkiye’de son 10 yılda kadına yönelik şiddet ve cinayetler ile cinsel şiddet suçlarının yüzde 1400 oranında arttığına vurgu yapan Karabıyık, yalnızca 2019’da 407 kadının, erkekler tarafından öldürüldüğünü, binlerce çocuğun istismar edildiğini ifade etti.

CİNAYETLERE ADETA DAVETİYE ÇIKARILIYOR

Kadın cinayetlerinde, faillerin yüzde 45’inin tahrik ve iyi hal indirimlerinden faydalandığını anlatan Karabıyık, Güneş Karaçuban ve Fatma Şengül davalarında da indirim uygulandığını hatırlatarak“İstanbul Sözleşmesi’ne aykırı şekilde, sözde gerekçelerle indirim kararı verilmesiyle kadınların katline adeta çanak tutuluyor” değerlendirmesinde bulundu. Suç işlemenin cezai karşılığının caydırıcılıktan uzak olduğu düşüncesinin mağdurları endişelendirdiği gibi failleri de cesaretlendirdiğine işaret eden Karabıyık“CHP’li kadın milletvekilleri olarak 2020’nin ilk yasama faaliyetinde kadın cinayetlerinde ve kadına yönelik her türlü şiddet suçlarından haksız tahrik, iyi hal ve bunun gibi hafifletici nedenlerin uygulanmaması, kadın cinayetleri ve her türlü şiddet suçlarında kültür, gelenek, töre ve benzeri sözde namus gerekçeleriyle haksız tahrik indirimi ya da iyi hal gibi hafifletici nedenlerin uygulanmaması, kadın cinayetleri ve her türlü şiddet suçlarının Türk Ceza Kanunu’nda özel suç olarak düzenlenmesi yönündeki tekliflerimizin derhal gündeme alınmasını talep ediyoruz” dedi.

Yeni yılda ilk iş olarak bu teklifin, Adalet Komisyonunda görüşülmesi ve Genel Kurulda oylanarak oy birliğiyle kabul edilmesi gerektiğini belirten Karabıyık, “Çünkü tek bir kadın katilinin daha elini kolunu sallayarak gezmesine tahammülümüz yok”ifadelerini kullandı. (AA)