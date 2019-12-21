21 Aralık 2019 12:02

Seyir halindeki geminin kaptanı Bora Ekşi, makine yağcısı tarafından öldürüldü

Hint Okyanusu'nda Türk bayraklı yük gemisi kaptanı Bora Ekşi, makine yağcısı Ergin A.'nın bıçaklı saldırısı sonucu yaşamını yitirdi.

Bora Ekşi

Bora Ekşi

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    Hint Okyanusu'nda Türk bayraklı İnce Karadeniz adlı yük gemisinde makine yağcısı Ergin A.'nın bıçaklı saldırısı sonucu kaptan Bora Ekşi (42) hayatını kaybederken 2 mürettebat da yaralandı.

    İnce Karadeniz gemisi Endonezya'nın Semerang limanından yükünü aldıktan sonra okyanusa açıldı. Geminin kaptanı Bora Ekşi , daha önce tartıştığı makine yağcısı Ergin A.'nın bıçaklı saldırısına uğradı. Ergin A. elindeki bıçakla kaptana yönelirken engel olmak isteyen 2 mürettebatı da yaraladı. Kaptanı kamarasının girişinde boğazından bıçaklayan saldırgan diğer mürettebatın çabasıyla etkisiz hale getirildi. Kaptan ise gemide hayatını kaybetti. Ergin A. mürettebat tarafından bağlanırken geminin rotasını adli işlemler için Sri Lanka'ya çevirdiği kaydedildi. Kaptan Bora Ekşi'nin evli ve bir erkek çocuğu babası olduğu öğrenildi.

    ŞİRKETTEN AÇIKLAMA

    Bu arada İnce Denizcilik'ten olayla ilgili açıklama yapıldı.

    Yazılı açıklama, "20.12.2019 tarihi sabah saatlerinde Hint  Okyanusu'nda seyir halinde bulunan şirketimize ait M/V İnce Karadeniz isimli gemimizde vuku bulan elim hadise sonucu bir personelimiz vefat etmiş ve iki personelimiz yaralanmıştır.

    Türk konsolosluğuna ve yasal mercilere gerekli bildirimlerin tamamı yapılmıştır. Şu an itibariye Hint Sahil Güvenlik duruma müdahale etmiş, yaralılara ilk müdahale yapılmıştır. Yaralıların hayati tehlikesi yoktur" denildi. (İstanbul/DHA)

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