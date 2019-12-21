Maraş Katliamı'nda yaşamını yitirenler Maraş’ta anıldı: Yüzleşin

Maraş Katliamı’nda yaşamını yitirenler kentte anıldı. “Maraş’ı unutma, unutturma” ve “Maraş’ın hesabı sorulacak” sloganlarının atıldığı anmada yapılan konuşmalarda, devlete “yüzleşme” çağrısı yapıldı.

1978 yılında yüzlerce kişinin hayatını kaybettiği, binlerce kişinin yaralandığı, Alevilerin büyük çoğunluğunun kenti terk etmek zorunda bırakıldığı Maraş Katliamı’nın 41’inci yıl dönümü dolayIsıyla kitlesel anma etkinliği düzenlendi. Maraş’ın Yörük Selim Mahallesi’ndeki hastane meydanında toplanan yüzlerce kişi, katliamda hayatını kaybedenlerin fotoğraflarının olduğu pankartı açarak Erenler Cemevi’ne doğru yürüdü.

Pirha’nın haberine göre; saat 11.00’de yürüyüş başlatan Alevilerin önü polis barikatıyla kesildi. Aleviler, polis barikatını aşarak yürüyüşünü gerçekleştirdi.



Yürüyüş sırasında sık sık “Maraş’ı unutma, unutturma”, “Maraş’ın hesabı sorulacak” sloganları atıldı. Anma programına Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Genel Başkanı Gani Kaplan, Alevi Kültür Dernekleri Genel Başkanı İsmet Kurt, Hacı Bektaşi Veli Anadolu Kültür Vakfı Genel Başkanı Ercan Geçmez, Britanya Alevi Federasyonu Başkanı İsrafil Erbil, CHP Maraş Milletvekili Ali Öztunç ile HDP milletvekilleri Zeynel Özen, Kemal Peköz ve Semra Güzel’in yanı sıra yüzlerce kişi katıldı.



Anmanın açılış günbengini Alevi Bektaşi Federasyonu İnanç Kurulu Başkanı Hasan Kılavuz okudu.

“KATLİAM İNSANLIK SUÇUDUR”

Anmanın tertip komitesi adına konuşan Erenler Kültür Derneği Başkanı Müslüm İbili, 1978 yılında Maraş’ta çeşitli ölüm şekilleriyle Alevi’siyle, Sünni’siyle öldürülen canları anmak için bir arada olduklarını belirtti. Bu olayın sadece Alevi vatandaşların bir sorununun olmadığını vicdanı olan herkesin sorunu olduğunu kaydeden İbili, “İnanıyoruz ki Maraş halkı da barışı, kardeşliği ve kucaklaşmayı arzu etmektedir. Maraş’ta gerçekleştirilen katliam bir insanlık suçudur. Bu suça ortak olmak istemeyen tüm canlar, bu katliamı lanetlemeli ve kınamalıdır. Katliam hazırlıkları mahallemizde bulunan kahvehanenin taranmasıyla başladı. Ancak biz bu kadar yapılan zulme rağmen yüzyıllardır Anadolu topraklarında birlikte yaşayan Alevi’siyle, Sünni’siyle, Kürt’üyle, Türk’üyle inanç farklılığına rağmen yaşayan bir toplumuz. Bu ülkede daha mutlu olmanın yolu olan eşit yurttaşlık temelini yaratmak zorundayız. Ülkemizde barışın, huzurun ve kardeşliğin daim olmasını temenni ederek, katliamı bir kez daha lanetliyorum” dedi.

12 EYLÜL’E GEREKÇE YAPILDI

Türkiye’de faaliyet gösteren Alevi kurumları adına ise Hüseyin Güzelgül konuştu: “12 Eylül faşizminin gerekçelerini yaratmak için derin devlet, 1978 yılında katliamlara yöneldi. Bunun içinde Alevilerin yoğun olarak yaşadığı bölgelerde hunharca sivil katliam eliyle saldırılara girişti. Aslı astarı olmayan yalan, yanlış beyanlarla halk galeyana getirildi. Maraş’ta yüzlerce canımız katledildi. Binlercesi buralardan sürüldü.”

“YÜZLEŞİLMELİ”

HDP Adana Milletvekili Kemal Peköz de, “Bize diyorlar ki ‘Kanatmayın meseleyi açmayın kapatın.’ Bizde diyoruz ki ‘Yaralar kanamaya devam ediyor.’ Koçgiri’den beri kanamaya devam ediyor. Ağrı’dan, Zilan’dan beri devam ediyor. Sivas, Gazi ve Roboski’de hala kanıyor. Şu anda siyaseten yapılan gasplarla halka yeni yaralar açılıyor. Onun için amacımız yaraları kanatmak değil, yaraların kanamamasını istiyoruz. Bunun için de katliamlarla yüzleşilmelidir” diye konuştu.

“MEZARLAR BULUNMALI”

41 yıl önce yaşanan acının hala devam ettiğini ifade eden CHP Maraş Milletvekili Ali Öztunç da, “Dünya döndükçe de devam edecek. Talepler var; devletin ve hükümetin bu talepleri bir an önce yerine getirmesi gerekiyor. Birincisi kayıp mezarların yerleri gösterilmeli. Toplu ya da ayrı ayrı gömülen mezarların yerleri gösterilmelidir. Düşünün ailenizin bir ferdini kaybediyorsunuz, mezar yerini bilmiyorsunuz. Bundan daha büyük bir acı yoktur” dedi.

Konuşmaların ardından yaşamını yitirenlerin anısına mumlar yakılıp karanfiller bırakılırken, anma programı semahla son buldu. (Maraş/MA)

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