Engelliler gününde annesi tutuklanan Kısa: Annem barış istiyor, özgür bırakılsın

İnanç YILDIZ

Maraş

Maraş’ın Elbistan ilçesinde Dünya Engelliler gününde gizli tanık ifadesiyle 64 yaşındaki anneleri tutuklanan iki engelli kardeşten Ahmet Kısa, Adalet Bakanlığına seslenerek, annesinin barış isteyen biri olduğunu belirterek, özgür bırakılmasını istedi.

Maraş’ta HDP Elbistan İlçe Örgütü Yöneticisi 70 yaşındaki Ali Kısa ve 64 yaşındaki eşi Elif Kısa haklarında “Gizli tanık” ifadesi ile “örgüt üyesi oldukları” iddiasıyla tutuklanarak Elbistan E Tipi Kapalı Cezaevi’ne gönderilmişti. 3 Aralık Dünya Engelliler gününde gerçekleştirilen tutuklamayla Kısa çiftçinin zihinsel, duyma ve konuşma engelli iki çocukları İsmail ve Ahmet ise evde tek başlarına kalmıştı. Aile avukatlarının yaptığı itiraz sonucu Ali Kısa serbest bırakılırken, anne Elif Kısa ise tahliye edilmemişti. İsmail 43 yaşında ve doğuştan yüzde yüz zihinsel engelli sağır ve dilsiz. Ahmet ise, doğuştan yüzde 64 konuşma ve duyma engelli. Ancak buna rağmen kendi gayretiyle resim çizmesini öğreniyor ve Elbistan’ın tek resim atölyesine sahip oluyor.

BARIŞ İSTİYORLAR AMA HEP GÖZALTINDALAR

Kısa annesinin tahliye edilmesi için basın açıklaması yaptı. Annesinin ve babasının ülkelerini sevdiğini, barış istediğini dile getiren Kısa, babasının devlete 25 yıl esnaf vergisi verdiğini belirterek, ancak 2017 yılından bugüne anne ve babasının 3 kere gözaltına alındığını, babasının 7 ay hapiste kaldığını, sonrasında beraat ettiklerini söyledi. Son bir ayda HDP’nin Elbistan kongresi öncesinde ve sonrasında yine gözaltına alındıklarını, tutuklandıklarını belirten Kısa, itiraz sonucu babalarının bırakıldığını annelerinin bırakılmadığını söyleyerek, “Avukatımız bir gizli tanığın annem aleyhine ifade verdiğini söylüyor. Eğer bu doğruysa o büyük bir vicdansız. O bir yalancı. Ona çağrı yapıyorum. Elinde delil ve ispat varsa açıkla herkes görsün. Anama zulüm etme, annem çok acı yaşadı. Yeter” diye konuştu. Annesinin görüşmede kendisine gözaltına “niye hapishaneye ziyarete gidiyorsun. Niye elbise, iç çamaşırı, para götürüyorsun” dendiğini söyleyen Kısa, annesinin mahkeme ve Adalet Bakanlığı onayıyla 2011 yılında beri hiç kimsesi olmayan birini ziyaret ettiğini, gelenek ve göreneklerine göre ise elinin boş gitmediğini söyledi.

ADALET BAKANLIĞINA SESLENDİ

“Yasak olan bir şey olsaydı zaten izin vermezlerdi” diyen Kısa, “Şimdi vicdanınıza sesleniyorum. Bunun neresi örgüt üyeliği, neresi örgüte yardım ve yataklık? Devletimizin vicdanlı insanlarına sesleniyorum. Benim annem suçsuz, hasta, yaşı 64 ve sağlık raporları var. Sürekli ilaç kullanıyor. Adalet bakanımıza ve mahkemeye sesleniyorum. Hiçbir delil yok. Bu kadar acı çekmiş bir gizli tanık ifadesiyle tutuklayamazsınız. Bu adil ve vicdanlı değil. Ben anama güveniyorum. Dosyayı delil ve ispatlarla birlikte paylaşın. Duyarlı tüm canların desteğini istiyorum. Annem için özgürlük, Elif Kısa için özgürlük. Masum olan herkes için özgürlük” dedi.