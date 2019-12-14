Ankara Büyükşehir Belediyesinde bir "bankamatik memuru" daha tespit edildi

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nde geçmiş dönemdeki “bankamatik memurları” ile ilgili soruşturma yapıldı. Bilgi işlem personeli olarak görünen Serpil Özcan adlı memur ile ilgili düzenlenen tutanakta, “İşyerinde çalışır gözüktüğü ancak birimimizde kimse tarafından tanınmadığı, iş sorumluluğunu yerine getirmediği ve mesai saatlerinde de iş yerinde olmadığı anlaşılmış ve tutanak altına alınmıştır” denildi.

Sözcü'den Ali Ekber Ertürk'ün haberine göre, Özcan'a “hayali görevlendirme” yaptığı öne sürülen personelle ilgili de tutanak tutuldu.

Öte yandan Büyükşehir'de, eski Başkan Melih Gökçek döneminde işe alınan Moldova uyruklu kadının başkanlık konutunda “masöz” olarak 3 bin 800 lira aylık maaşa bağlanması da tartışma konusu oldu. Belediye müfettişlerince Antanova için düzenlenen tutanakta, “Ana Antanova isimli personelin 13.09.2012 tarihinde Anket A.Ş. bünyesinde SGK işe girişi yapılmıştır. 15.02.2018 tarihinde kanuni hakları ödenerek iş akdi fesh edilmiştir” denildi. (HABER MERKEZİ)