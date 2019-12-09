Tarım işçilerini taşıyan midibüs devrildi: 11 yaralı

Kapitalizmin indirim kampanyalarına gizlenmiş şifresi: 'Kara Cuma' çılgınlığı

Nedir bu 'Kara Cuma' olayı? Kapitalizm bir fırsatlar ekonomisi olduğunu mu, yoksa kapitalizmin çıkmazını ve yarattığı yabancılaşmayı mı anlatıyor?