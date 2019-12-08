Gazeteci Hüseyin Aykol'un ceza aldığı 2 dosya Yargıtaya gönderildi

Daha önce aldığı 3 yıl 9 ay hapis cezası İstinaf Mahkemesinde onaylandığı için 11 Temmuz 2019 günü hapse konulan Gazeteci-Yazar Hüseyin Aykol, yeni Yargı Reformu'nda yer alan ve “İstinaf’ta onaylanan kimi cezaların Yargıtay'a gönderilmesine olanak veren” düzenleme ile 25 Ekim 2019 günü tahliye olmuştu.

Aykol'un halen İstinafta bulunan 5 dosyasından 2’si Yargıtaya gönderildi.

Aykol, Yargıtaya gönderilen bu dosyaların birinden 7 bin TL para cezası almıştı. İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, bu dosyadan Hüseyin Aykol'a “Cumhurbaşkanı'na hakaret” ettiği iddiasıyla para cezası vermişti. İstinaf Mahkemesinin bu kararı 28 Eylül 2017 tarihinde onaylanmasının ardından söz konusu para ödenmişti ancak şimdi dosya Yargıtaya gönderilerek, dosyanın yeniden incelenmesi istendi.

Aykol’un diğer dosyasında aldığı 1 yıl 3 ay 12 gün hapis cezasına dair de Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması’na karar verilmişti. Bu karara İstinaf Mahkemesinde itiraz edilmişti. Ancak İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 27. Ceza Dairesi, bu itirazı reddedip, geçtiğimiz 7 Kasım günü kararı onaylayınca İstinaf Mahkemesinin bu kararı Yargıtaya taşındı.

İstinaf Mahkemeleri, yerel mahkemelerin gönderdiği dosyaları incelerken, eski tavrında ısrar ederek verilen hükümleri onaylama tutumunda. Bu durum ifade özgürlüğü konusunda son sözü Yargıtay'a bırakma eğilimi içerisinde olunduğu şeklinde yorumlanıyor. (Ankara/MA)

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