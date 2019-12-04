Batman'daki TÜPRAŞ rafinerisinde patlama
Batman'daki TÜPRAŞ rafinerisinde belirlenemeyen bir nedenden dolayı patlama meydana geldi.
Fotoğraf: MA
Batman Merkez ilçesine bağlı Yavuz Selim Mahallesi'nde bulunan Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. (TÜPRAŞ) içerisindeki kızgın yağ ünitesi çatısında patlama meydana geldi.
Patlamanın nedenine ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmazken, durumun bildirilmesinin ardından olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi ile polis sevk edildi.
Olayda ölen ya da yaralanan olmadığı da belirtildi.
Olaya ilişkin soruşturma başlatılırken, patlamanın nedeni ise henüz öğrenilemedi. (HABER MERKEZİ)
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