Hasankeyf Koordinasyonu: Hasankeyf için geç değil!

Hasankeyf’te yapılan Ilısu Barajının kapaklarının 23 Temmuz’da kapatılmasının ardından baraj gölü havzasının genişlediği uydu görüntüleriyle ortaya çıktı. Hasankeyf koordinasyonu, yaptığı yazılı açıklamada “Hasankeyf için geç değil” diyerek, barajın su tutmasının durdurulmasını istedi.

Hasankeyf Koordinasyonu, yaptığı yazılı açıklamada genişleyen baraj gölü havzasının başta 12 bin yıllık antik Hasankeyf şehri olmak üzere Dicle Vadisi’nde bulunan arkeolojik alanlar ile yüzlercesi endemik bitki türü olan milyonlarca bitki türünün yok olma riski altında olduğunu vurguladı.

"HASANKEYF SULAR ALTINDA KALACAK"

Yazılı açıklamada baraj gölü havzasının büyümesi ile beraber bölgede yaşayan insanların da tedirgin olduğunu belirten koordinasyon, her geçen gün baraj göletinin yüzlerce canlının ölmesine, suda boğulmasına neden olacağını dile getirerek, Ilısu Barajı ve HES’inin hâlâ bir çevre etki değerlendirmesinin (ÇED) olmaması, Dicle Vadisi boyunca bağımsız akademisyenler ve uzmanlar tarafından bir incelemenin olmamasından dolayı şu anda oluşan göletin hangi türleri nasıl etkilediğine dair bir bilgi veya verinin ellerinde olmadığı belirtildi.

19 Temmuz 2019 ile 29 Temmuz 2019 tarihleri arasındaki 10 günde Ilısu baraj gölü havzasının genişleme durumunu gösteren uydu fotoğrafları | Görseller Hasankeyf Koordinasyonunun basın açıklamasından alınmıştır

Kapakların kalıcı kapatıldığı düşünüldüğünde uydu görüntülerinin sağladığı veri ele alındığında birkaç ay içerisinde antik Hasankeyf şehrinin sular altında kalacağı ifade edilen açıklamada, “Yine vadi boyunca bulunan 300 höyük sular altında kalacak. Bu 300 höyükten sadece bir tanesi olan Hasankeyf Höyüğü’nün üstü betonla kapatılmış durumda. Diğer höyüklerle ilgili şu ana kadar yapılmış herhangi bir açıklama bulunmuyor” denildi.

Ilısu Barajı ve HES projesi durdurulmalı, baraj kapakları kontrollü açılarak ortaya çıkan göletin boşaltılması istenen açıklamada, toplumu dikkate almayarak ve baskılayarak değil, yerel halk ve onun tüm temsilcileriyle bir demokratik uzlaşı süreci başlatılmalı ve çözüm arayışına girilmesi gerektiğini ifade edildi. (Diyarbakır/EVRENSEL)