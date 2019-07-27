Fabrikada forkliftin çarptığı işçi hayatını kaybetti
Antep’te halı fabrikasında çalışan işçi, iş cinayetinde hayatını kaybetti. Forkliftin çarptığı İşçi Mehmet Ali Kubat hayatını kaybetti.
Fabrikada forkliftin çarptığı İşçi Mehmet Ali Kubat hayatını kaybetti
Fotoğraf: DHA
Antep’te, bir halı fabrikasında çalışan Mehmet Ali Kubat, forkliftin çarpması sonucu yaşamını yitirdi.
2’nci Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan halı fabrikasında çalışan Mehmet Ali Kubat’a makinelerin arasından hızlıca çıktığı alanda, forklift çarptı. Forkliftin altında kalan Kubat'ı gören arkadaşları durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine fabrikaya gelen sağlık ekipleri, Kubat'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.
Savcılık incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılan Kubat'ın cansız bedeni, otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi.
Fabrikanın güvenlik kamerasına yansıyan olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (Antep/DHA)
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