Tunus’ta seçimler öne alındı, Halk Cephesine seçim engeli getirildi

Tunus'ta Cumhurbaşkanı Baci Kaid Essibsi’nin yaşamını yitirmesi nedeniyle 17 Kasım’da yapılması planlanan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin 15 Eylül’e alındığı açıklandı. Seçim Komisyonu Sözcüsü Hüsna bin Süleyman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, meclis seçimlerinin ise 6 Ekim’de yapılacağı bilgisini paylaştı.

Tunus’ta sağlığının kötüleşmesi nedeniyle hastaneye kaldırılan 93 yaşındaki Essibsi’nin yaşamını yitirmesi üzerine, Anayasa gereği Tunus Meclis Başkanı Muhammed Nasır, geçici Cumhurbaşkanlığı görevine geldi. Tunus Anayasası’na göre, geçici cumhurbaşkanının göreve gelmesinden itibaren 90 gün içinde cumhurbaşkanlığı seçimini gerçekleştirmesi gerekiyor. Tunus’ta parlamento seçimlerinin 6 Ekim’de, cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ilk turunun ise 17 Kasım’da yapılması planlanıyordu.

Öte yandan anayasa gereği geçici cumhurbaşkanı olan Tunus Meclis Başkanı Muhammed Nasır yemin ederek dün resmen görevine başladı.

HALK CEPHESİ’NE SEÇİM ENGELİ

Bu arada Tunus Yüksek Seçim Kurulu, ülkenin en güçlü sol ittifakı olan Halk Cephesi’nin seçime katılamayacağına hükmetmesi büyük tepki yarattı. Marbuta Haber’in Al Mayadeen’den aktardığına göre, aday listelerinin YSK’ye sunulmasına iki gün kala seçimlere katılamayacağı bildirilen Tunus Halk Cephesinin sözcüsü Hamma Hammami, bu kararda hükümetin rolünün bulunduğunu söyledi.

“Aynı isimle bir başka partinin kurulması” gerekçesiyle seçimlere katılamayacağı bildirilen Tunus Halk Cephesi’nin yayınladığı açıklamada da “Ahlaksızca alınmış bu karar hükümetin kirli rolünün bulunduğu ve yüzbinlerce Tunuslu seçmene karşı işlenmiş bir suçtur. Seçimlere gireceğiz ve aday listemizi sunacağız. Hükümetin açık rolünün bulunduğu bu kararın hedefinde Tunus Halk Cephesini yıkmak var” denildi.

Halk Cephesi, 2011’de bin Ali rejimini deviren halk hareketinin ardından 2012 yılında 12 siyasi parti ve hareketin bir araya gelmesiyle kurulmuştu. Tunus parlamentosunda temsil edilen ve sözcülüğünü Tunus Emekçileri Partisi Genel Sekreteri Hamma Hammami’nin yaptığı Halk Cephesi ülkedeki en etkili güçlerinden biri. (DIŞ HABERLER)