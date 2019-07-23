23 Temmuz 2019 20:55
Trans kadın Didem Akay yaşamına son verdi
Trans kadın Didem Akay, yaşadığı baskılar sonucu intihara sürüklenerek yaşamına son verdi.
Fotoğraf, Didem akay'ın Facebook adresinden alınmıştır.
İstanbul'da 2016'da katledilen trans kadın Hande Kader'in yakın arkadaşı ve 2018’de Trans Güzeli seçilen Didem Akay yaşamına son verdi.
Akay'ın intiharını arkadaşları sosyal medyadan duyurdu. Akay’ın arkadaşları, Didem'in kendisine yönelik baskılar nedeniyle yaşamına son verdiğini paylaştı. (HABER MERKEZİ)
Trans kadın #DidemAkay yaşadığı baskılara daha fazla dayanamayarak dün intihar etti!— Murat Beyaz (@muratbeyazz) July 23, 2019
Didem, #HandeKader'in arkadaşıydı. Hande'yi yakarak öldürdüler. Didem'i baskıyla... pic.twitter.com/IxuVWIN16r
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