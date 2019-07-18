Oyun Yazarı Tuncer Cücenoğlu yaşamını yitirdi

Emek ve Demokrasi Güçlerinden iki çocuğun öldüğü patlama ile ilgili açıklama

Dersim Emek ve Demokrasi Güçleri Ovacık'ta Ayaz Güloğlu ile kardeşi Nupelda Güloğlu'nun ölümüyle sonuçlanan patlama ile ilgili açıklama yaptı: Çözüm kalıcı barışın sağlanmasından geçer.