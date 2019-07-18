18 Temmuz 2019 12:54

Oyun Yazarı Tuncer Cücenoğlu yaşamını yitirdi

Oyun Yazarı Tuncer Cücenoğlu kanser tedavisi gördüğü İstanbul Sancaktepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yaşamını yitirdi. Cücenoğlu, 75 yaşındaydı.

Oyun Yazarı Tuncer Cücenoğlu yaşamını yitirdi

Fotoğraf: Kadir İncesu

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    Türkiye tiyatrosunun usta oyun yazarlarından Tuncer Cücenoğlu sabah saatlerinde İstanbul Sancaktepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde hayata gözlerini yumdu.

    Haberi yeğeni Cem Cücenoğlu sosyal medya hesabından yaptığı “Amcam Tuncer Cücenoğlu'nu kaybettik... Türk Tiyatrosu'nun en önemli oyun yazarlarından biriydi. Aydınlık bir Türkiye için kalemini ustaca konuşturan insan! Artık yok...” paylaşımıyla duyurdu.

    75 yaşındaki Cücenoğlu bir süredir kanser tedavisi görüyordu.

    10 Nisan 1944'te Çorum’da doğan Cücenoğlu, Ankara Üniversitesi Dil, Tarih ve Coğrafya Fakültesi Kütüphanecilik Bölümü’nden mezun oldu.

    Tuncer Cücenoğlu

    Fotoğraf, Tuncer Cücenoğlu facebook hesabından alınmıştır

    Oyunları Devlet Tiyatroları ve özel tiyatrolarda sahnelenen Cücenoğlu, Türkiye Yazarlar Sendikası ve P.E.N. Türkiye Merkezi üyesiydi. Cücenoğlu, 2011 yılında 11. Afife Tiyatro Ödülleri’nde Cevat Fahmi Başkut Özel Ödülü’nü almıştı. (KÜLTÜR SERVİSİ)

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