Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan belediyede imam nikahı kıydırdı

AKP’li Savcı Sayan’ın belediye başkanı olduğu Ağrı Belediyesinde resmi nikahla birlikte imam nikahı da kıyılmaya başlandı. Ağrı Belediyesi'nde dini nikah kıyıldığına dair görüntüler belediyeye ait sosyal medya hesaplarından "Ağrı Belediyesi'nden Yeni Uygulama; Dini ve Resmi Nikah Birlikte Kıyılabilecek" diye duyuruldu.

İmam nikahının ve resmi nikahın beraber kıyıldığı görüntüleri sosyal medyada canlı yayında da paylaşan Ağrı Belediye Başkanı Sayan, “Bundan sonra Ağrı Belediyesi olarak, ailelerin isteği üzerine önce dini nikah sonra resmi nikah kıyacağız” dedi.

Sayan Twitter’dan yaptığı paylaşımda “Belediyemizde yeni uygulama: Evlenmek için belediye başkanlığımıza başvuran çiftlerin istekleri üzerine artık dini nikahları da resmi nikahları ile birlikte kıyılabilecek. Yeni dönemin ilk dini ve resmi nikahı birlikte kıyılan çifti Fatma ve Rojhat oldu.Mutluluklar dilerim” ifadelerini kullandı.

İMAMLARA NİKAH KIYMA YETKİ VERİLMİŞTİ

2017'de AKP'nin Meclis'e sunduğu imamlara nikah kıyma yetkisi veren tasarı yasalaşmıştı.

Yasaya göre bakanlık il ve ilçe mühtülüklerine evlendirme memurluğu görev ve yetkisi verebiliyor.

Düzenlemeye göre 2015’te Anayasa Mahkemesi kararıyla Türk Ceza Yasasından çıkarılan, “resmi nikâh olmadan imam nikâhı yapılması” ve “evlilik cüzdanını göstermeden imam nikâhı yapılması” suçları da yönetmelikten de çıkarılmıştı. (HABER MERKEZİ)