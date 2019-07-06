Almanya'da Srebrenitsa için ‘Barış Yürüyüşü’ düzenlendi

Almanya'nın Dortmund kentinde, 24 yıl önce Srebrenitsa'da katledilen 8 binden fazla insan için ‘Barış Yürüyüşü’ düzenlendi. Kuzey Ren Vestfalya (KRV) Boşnak Toplumu tarafından 5'inci kez düzenlenen yürüyüşe yaklaşık bin 500 kişi katıldı.

Merkez tren istasyonu önünden başlayan yürüyüşe, Türkiye'nin Essen Başkonsolosu Şener Cebeci de katıldı.

Başkonsolos Cebeci, 24 yıl önce Srebrenitsa'da insanlık onurunun ağır bir yara aldığını, bu soykırımın insanlık ve Avrupa tarihi için kara bir leke olduğunu söyledi.

Dortmund şehir merkezinde yapılan yaklaşık iki kilometrelik yürüyüş, konuşmaların ardından sona erdi. (Dortmund/AA)