Cezayir'de ‘Buteflika temsilcileri’ne karşı kitlesel eylem

Cezayir'de üniversite öğrencileri, eski Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika rejimi temsilcilerinin görevi bırakması talebiyle kitlesel eylemler düzenledi.

Başkent Cezayir'de Merkez Postane, Şehitler ve 1 Mayıs meydanlarında toplanan binlerce Cezayirli genç, Buteflika rejimi temsilcilerinin görevi bırakması çağrısında bulundu. Cezayir bayrakları taşıyan gençler, yolsuzlukla mücadele çağrısı yapan sloganlar attı.

Öğrenciler eylemlerde ülkede son zamanlarda, Buteflika döneminde adı yolsuzluk iddialarına karışmış çok sayıda iş adamı, bürokrat ve siyasetçi hakkında açılan yolsuzluk soruşturmalarına işaretle, “Yolsuzluk geminizi boğacak özgürlük dalgasıyız” yazan büyük bir afiş açtı.

Güvenlik güçlerinin Hasibe bin Buali Caddesi'nden 1 Mayıs Meydanı'na ulaşmak isteyen gençlere polis saldırdı. Gençler polis barikatını aşarak meydana ulaştı.

Arabi bin Mehidi Caddesi'nde de polis Amazig (Berberi) bayrağı taşıyan bazı öğrencileri tutuklamak istedi. Polisin girişimi üzerine tekrar arbede yaşandı.

Cezayir Genelkurmay Başkanı Ahmed Kayid Salih, eylemlerde Cezayir milli bayrağı dışında bir bayrağın taşınmasının yasaklandığını açıklamıştı.

PROTESTOLAR SÜRÜYOR

Cezayir'de tarihi nitelikteki kitlesel eylemler ve ordunun ‘uyarıları’ sonucu 20 yıldır yönetimde bulunan Buteflika'nın 2 Nisan'da istifasını açıklamasına rağmen protestolar hala devam ediyor.

Cezayirliler, Buteflika'nın çevresinde kümelenmiş siyaset, bürokrasi, ordu ve iş dünyasından yolsuzluğa bulaşanların görevden alınmasını ve bu kişilerden yargı önünde hesap sorulmasını istiyor.

Başkentteki Merkez Postane Meydanı, 22 Şubat'ta başlayan ve aradan geçen zaman içinde Cezayir'de cumhurbaşkanının istifası gibi köklü değişimlere yol açan protestoların sembolü haline geldi. (Cezayir/AA)