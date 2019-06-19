19 Haziran 2019 10:07

Siverek’te “arazi anlaşmazlığı” değil “Katliam” iddiası

Urfa'nın Siverek ilçesinde haber ajanslarına "Arazi anlaşmazlığı çatışması" olarak yansıyan olayın katliam olduğu iddia edilirken suçlananlar arasında AKP'nin eski Milletvekili Zülfikar İzol da var.

Siverek’te “arazi anlaşmazlığı” değil “Katliam” iddiası

Fotoğraf: Cuma Sarı/AA

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    Urfa’nın Siverek ilçesinde 15 Haziran günü haber ajanslarına “Arazi anlaşmazlığı çatışması” olarak yansıyan olayı kayıt altına alan, akrabaları öldürülenler, yaşananın çatışma değil tek taraflı bir katliam olduğunu söylüyor.

    4’ü kendi ailesinden 6 kişinin hayatını kaybettiği, 5 kişinin yaralandığı olayı cep telefonuyla gözyaşları içerisinde çeken Yekbun İzol’un sosyal medyada paylaştığı ifadelere göre katliamın sorumlusu olarak AKP eski Milletvekili Zülfikar İzol’un kardeşleri Cihan İzol, Medeni İzol, Cemal İzol, Bülent İzol ve Ferman İzol gösteriliyor.

    Yekbun İzol, olay günü 4 araba, bir traktör ve 10’dan fazla kişiyle evlerinin önüne gelen bu kişilerin annesi, babası, amcasının eşi ve amcasının oğlunu katlettiğini, iki kuzeninin de yaralı olduğunu belirtiyor.

    ANLAŞMAZLIK NASIL BAŞLADI?

    Yekbun İzol, “arazi kavgası” denilen anlaşmazlığın 2003 yılında amcası Mehmet Ali İzol’un kendi düğününde kına gecesi “toprak davası” için öldürülmesiyle başladığını belirtiyor.

    “Bunu yapanlar kurban olarak babamı ve iki amcamı seçti, onlar öldürdü dediler” diyen Yekbun İzol, babası ve 2 amcasının olay günü orada olmadığını ancak buna dair delillerin ortadan kaldırıldığını öne sürdü: “Olayın yaşandığı gece biz babamla beraber dedemin yasındaydık, annemin babasının yasında başka bir köydeydik. İki amcam da amcamın oğlunu doktora götürmek için Mersin’e gitmişti. Otobüste amcamların cüzdanları çalınmıştı, karakol kayıtları mevcuttu, hastaneye gittiklerine dair kayıtlar mevcuttu ama bütün deliller ortadan kaldırıldı, yok edildi. Bunu yapan da öz amca oğullarıydı! Zülfikar İzol, eski Şanlıurfa AKP milletvekili, o dönem elinde olan tüm gücünü, yetkisini kullanarak tüm delilleri ortadan kaldırdı.”

    Zülfikar İzol’un babasını ‘Sen tüm tapularını benim üstüme ver, suçsuz olduğunuz ortaya çıkınca ben tüm tapularını sana geri vereceğim’ diyerek inandırdığını belirten Yekbun İzol, davaya bakması için tuttukları avukatın da mahkemede savunma yapmadığını, mahkemelere katılmadığını, sürekli kendi aleyhlerine hareket ettiğini belirtti.

    Yekbun İzol, 17 yıl boyunca annesi, diğer iki amcasının eşi ve çocuklarıyla yalnız kaldıklarını, kendi köylerinde birlikte yaşadıkları akrabaları tarafından sürekli tehdit, taciz ve zorbalıkla korkutulmaya, kendi topraklarından, evlerinden sürülmeye çalıştıklarını söyledi. Tehdit edildiklerinde çağırdıkları jandarmanın da onları koruduğunu söyleyen İzol, “Jandarmayı çağırdığımızda jandarma ilk olarak onların evine gider, olayı kendi içlerinde hallederlerdi. Yanımızda hiç kimse yoktu devlet adına, adalet adına hiçbir şey yoktu” dedi.

    Olaydan bir gün önce jandarmanın evlerine geldiğini, esas niyetin ise etrafa bakmak, kimler var kimler yok öğrenmek olduğunu söyleyen İzol, sonraki gün yaşanan katliam için de “Bunca insanı savunmasızken katletmek hiçbir yerde yazmaz. Bu soykırımdır” dedi.

    "ADALET İSTİYORUZ"

    Yekbun İzol, “Ama o kadar kolay olmayacak bunun üstünü örtbas etmek. Her şey bizim gözlerimizin önünde yaşandı ve biz bunu kaydettik. Hepsi kayıt altına alındı. Biz dört kişi, hepsini kendi ellerimizde telefonla kameraya aldık. Gözlerimizin önünde ölümlerini izleyip kaydetmek zorunda kaldık. Bu çok büyük bir acı. Ben herkes bunu bilsin, duysun istiyorum. Bunu tüm Türkiye bilmeli. Bunların nasıl insanlar olduğunu, nasıl bir ölüm planı hazırladıklarını bilmeli. Bize yardım edin, sesimizi duyun. Biz altı kardeş annesiz babasız bırakıldık. En küçüğümüz henüz 9 yaşında. Adalet istiyoruz. Bu ülkede hak hukuk adına bir örnek olsun bu cinayetlerin ortaya çıkarılması. Bizim hakkımız olan yani…” çağrısı yaptı.

    #SİVEREKTEKİKATLİAMASESVER

    Katliama dair görüntülerin paylaşılmasıyla #SiverekteKatliamVar etiketi Türkiye gündeminde ilk sıraya yerleşti. HDP Milletvekili Murat Çepni, Twitter hesabından “Siverek'te bir aile silahla, taşlarla vahşice katlediliyor. Arazi kavgası değil katliam. Katiller nerede” dedi.

    NE OLMUŞTU?

    Urfa’nın Siverek ilçesine bağlı Çeltik Mahallesi'nde akraba iki aile arasında arazi anlaşmazlığı yüzünden başladığı iddia edilen tartışmanın silahlı çatışmaya dönüşmesi sonucu Zozan İzol (42), Mustafa Serdar (24), Meral İzol (42) ve Hakkı İzol (49) yaşamını yitirdi. Rıdvan Buluş (30), Serdar Delen (31) ise kavgayla ilgileri olmadıkları halde olay sonrası bölgeyi terk edenlerin otomobilinin çarpması sonucu öldü.

    Olayda Yusuf Rojhat İzol, Cihan İzol, Serhat Ferman İzol, Cemal İzol ve Mehmet Metin İzol ise çeşitli yerlerinden yaralandı. (HABER MERKEZİ)

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