Binali Yıldırım, seçim çalışmalarında devletin kiraladığı aracı kullanıyor

Başbakan olduğu dönemde kullandığı Çankaya Köşkü’nü başbakanlık makamı kaldırılmasına rağmen hâlâ kullanan AKP’nin İstanbul adayı Binali Yıldırım’ın başbakanlık için kiralanan aracı da seçim kampanyasında kullandığı ortaya çıktı. Yıldırım’ın CHP adayı İmamoğlu ile katıldığı televizyon programına gelirken kullandığı 34 AN 3861 palakalı Audi marka A8 model lüks aracın, Aydoğan Dış Ticaret A.Ş’nin Autocrat filo Kiralama şirketinden Başbakanlık için kiralanmış.

Cumhuriyet’ten Miyase İlknur’un haberine göre; AKP İstanbul Büyükşehir Belediyesi başkan adayı Binali Yıldırım, 16 Haziran Pazar akşamı CHP adayı Ekrem İmamoğlu ile birlikte katıldığı televizyon programının yapıldığı Lütfi Kırdar Kongre Salonu’na eşi ile birlikte gelirken kullandığı 34 AN 3861 plakalı Audi marka A8 model araç, Aydoğan Dış Ticaret AŞ’nin grup şirketlerinden olan Autocrat filo hizmetlerinden başbakanlık adına kiralanmış.

Binali Yıldırım’a tahsis edilen araç, Eyüp’teki Flatofis’te faaliyet gösteren şirketten aylık 4 bin TL + KDV ile birlikte 5 bin Avro karşılığında kiralanmış. (HABER MERKEZİ)