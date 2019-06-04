Sanatçı Alpay konserinde Denizleri ve Berkin’i andı, soruşturma başlatıldı

Sanatçı Alpay bir konseri sırasında “Sıradaki şarkım, devlet tarafından zalimce katledilen insanlara gelsin” sözlerinin ardından dinleyicilerden biri tarafından ihbar edildi, hakkında soruşturma başlatıldı.

Artı Gerçek’te yer alan habere göre, Sanatçı Alpay, 22 Mart’ta Zorlu PSM’de, kariyerinin 50’nci yılı sebebiyle verdiği konserde dinleyicilerle bir araya geldi.

Konser sırasında, sahnede Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan, Hüseyin İnan ve Berkin Elvan’ın fotoğrafları gösterildi.

Bu sırada Alpay, “Sıradaki şarkım, devlet tarafından zalimce katledilen bu güzel insanlara gelsin” dedi.

O gün konseri izleyen bir kişi, polis merkezine giderek Alpay’ın “terör örgütü üyelerini övdüğü ve devleti aşağıladığı” iddiasıyla sanatçıdan şikayetçi oldu.

Seyircinin ihbarı sonrası, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (HABER MERKEZİ)