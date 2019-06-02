Diş hekimliği öğrencileri ve mezunları ne istiyor?

Barış GÜLMÜŞ

Çukurova Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Öğrencisi

Diş hekimliği fakültesi öğrencileri ve mezunları Twitter'da açtıkları #dişhekiminekulakver etiketi ile atamalarının yapılmamasına tepki gösteriyor. Dün Twitter hesaplarından Diş Hekimleri Topluluğu ve Genç Diş Hekimleri sayfaları paylaştıkları ortak bir video ile kampanyayı duyurdu. İnternet kampanyasını “Gündeme gelmemiz için 1 ve 2 Haziran saat 21.00’da atacağımız tweetlerde sorunlarımızı dile getirelim” diye duyuran bu sayfalar “Türkiye gündemine oturmak istiyoruz, bencil olma birlik ol” diyerek kampanyaya çağrı yaptı. Dün kampanyanın ilk günü olmasına karşın yüzlerce Diş Hekimliği öğrencisi internet kampanyasına çeşitli sorunları ve talepleri içeren tweetlerle katılım sağladı.

PEKİ HANGİ SORUNLAR VE TALEPLER ÖN PLANA ÇIKIYOR?

Öncelikli sorunun Diş Hekimliği mezunlarının son dönemde atamalarının azalması ile beraber baş gösteren atanamama sorunu olduğunu görüyoruz. Önceki yıllarda, yılda ortalama 6 defa açılan açıktan atama kurası bu yıl sadece 1 kez açıldı. Atamalarda keskin bir azalma olduğu aşikâr. Geçen sene 7 bin diş hekimi atama beklerken bu sene atama bekleyen Diş Hekimliği mezunu sayısı 10 binlere çıkmış durumda. Her sene yığılmanın arttığını görüyoruz. Diş Hekimliği öğrencileri şu soruyu soruyor “ Birçok hastanede hastalar tedavi için sırayı aylar sonrasına zorla alabiliyorken, birçok hastanede Diş Hekimi eksiği varken neden atamalarımız yapılmıyor?” Tabii bu sorunlar beraberinde talepleri de getiriyor. Diş Hekimliği öğrencileri ve mezunları acilen atamalarının yapılmasını istemekle birlikte oluşan bu yığılmanın da önüne geçebilmek adına fazladan açılan kontenjanların da durdurulmasını istiyor. Aksi halde bunun yarayı iyileştirmek yerine “yaraya tuz basmak” olacağı kesin. Meslek adına bir gelecek planlaması yapılmazsa iyi eğitim alamayan ve sonrasında da atanamayan hekimler olarak hayatımıza devam etmemiz kaçınılmaz duruyor. Burada da öğrenciler önceki yıllarda gündeme gelen Aile Diş Hekimliği’nin de yeniden gündeme gelmesini talep ediyorlar.

Ve de sorunlar ile talepler atanma meselesi üzerinden şekillense de kuşkusuz sadece bununla sınırlı değil. Öğrenciler harçlığından kısıp malzeme almak zorunda kalıyor. Diş Hekimliği Fakültesinin çok zor olması, öğrencilerin gecesini gündüzüne katarak çalışması da sorunlar arasında. 5 yıl boyunca öğrenim masraflarını kendileri karşılamak zorunda kalmaları, malzemelerini dolar kuru üzerinden temin etmeleri ve bunun etkisi ile geçen sene alınan malzemelerin bu sene yaklaşık iki katına çıkması dolayısıyla ekonomideki kötü gidişatın bire bir mağduru olmaları da can yakıcı sorunlardan biri olarak öne çıkıyor. Klinikte hastaları muayene edip ve bunun için gerekli bütün malzemeleri kendileri almalarına rağmen hiçbir staj parası alamamaları… Eksik bıraktığımız birçok nokta daha vardır muhakkak. Ama genel hatlarıyla sorunlar ve talepler bunlar üzerinden şekilleniyor.