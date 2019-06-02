02 Haziran 2019 17:47

Diş hekimliği öğrencileri ve mezunları ne istiyor?

Çukurova Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Öğrencisi Barış Gülmüş, sosyal medyada kampanyaya dönüşen atama taleplerini Evrensel’e yazdı.

Diş hekimliği öğrencileri ve mezunları ne istiyor?

Fotoğraf: Pixabay

    • Paylaş

    Barış GÜLMÜŞ
    Çukurova Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Öğrencisi

    Diş hekimliği fakültesi öğrencileri ve mezunları Twitter'da açtıkları #dişhekiminekulakver etiketi ile atamalarının yapılmamasına tepki gösteriyor. Dün Twitter hesaplarından Diş Hekimleri Topluluğu ve Genç Diş Hekimleri sayfaları paylaştıkları ortak bir video ile kampanyayı duyurdu. İnternet kampanyasını “Gündeme gelmemiz için 1 ve 2 Haziran saat 21.00’da atacağımız tweetlerde sorunlarımızı dile getirelim” diye duyuran bu sayfalar “Türkiye gündemine oturmak istiyoruz, bencil olma birlik ol” diyerek kampanyaya çağrı yaptı. Dün kampanyanın ilk günü olmasına karşın yüzlerce Diş Hekimliği öğrencisi internet kampanyasına çeşitli sorunları ve talepleri içeren tweetlerle katılım sağladı.

    PEKİ HANGİ SORUNLAR VE TALEPLER ÖN PLANA ÇIKIYOR?

    Öncelikli sorunun Diş Hekimliği mezunlarının son dönemde atamalarının azalması ile beraber baş gösteren atanamama sorunu olduğunu görüyoruz. Önceki yıllarda, yılda ortalama 6 defa açılan açıktan atama kurası bu yıl sadece 1 kez açıldı. Atamalarda keskin bir azalma olduğu aşikâr. Geçen sene 7 bin diş hekimi atama beklerken bu sene atama bekleyen Diş Hekimliği mezunu sayısı 10 binlere çıkmış durumda.  Her sene yığılmanın arttığını görüyoruz. Diş Hekimliği öğrencileri şu soruyu soruyor “ Birçok hastanede hastalar tedavi için sırayı aylar sonrasına zorla alabiliyorken, birçok hastanede Diş Hekimi eksiği varken neden atamalarımız yapılmıyor?” Tabii bu sorunlar beraberinde talepleri de getiriyor. Diş Hekimliği öğrencileri ve mezunları acilen atamalarının yapılmasını istemekle birlikte oluşan bu yığılmanın da önüne geçebilmek adına fazladan açılan kontenjanların da durdurulmasını istiyor. Aksi halde bunun yarayı iyileştirmek yerine “yaraya tuz basmak” olacağı kesin. Meslek adına bir gelecek planlaması yapılmazsa iyi eğitim alamayan ve sonrasında da atanamayan hekimler olarak hayatımıza devam etmemiz kaçınılmaz duruyor. Burada da öğrenciler önceki yıllarda gündeme gelen Aile Diş Hekimliği’nin de yeniden gündeme gelmesini talep ediyorlar.

    Ve de sorunlar ile talepler atanma meselesi üzerinden şekillense de kuşkusuz sadece bununla sınırlı değil. Öğrenciler harçlığından kısıp malzeme almak zorunda kalıyor. Diş Hekimliği Fakültesinin çok zor olması, öğrencilerin gecesini gündüzüne katarak çalışması da sorunlar arasında. 5 yıl boyunca öğrenim masraflarını kendileri karşılamak zorunda kalmaları, malzemelerini dolar kuru üzerinden temin etmeleri ve bunun etkisi ile geçen sene alınan malzemelerin bu sene yaklaşık iki katına çıkması dolayısıyla ekonomideki kötü gidişatın bire bir mağduru olmaları da can yakıcı sorunlardan biri olarak öne çıkıyor. Klinikte hastaları muayene edip ve bunun için gerekli bütün malzemeleri kendileri almalarına rağmen hiçbir staj parası alamamaları… Eksik bıraktığımız birçok nokta daha vardır muhakkak. Ama genel hatlarıyla sorunlar ve talepler bunlar üzerinden şekilleniyor.

    ETİKETLER:
    ÖNCEKİ HABER

    Tatilin ilk 2 gününde meydana gelen kazalarda 16 kişi öldü, 130 kişi yaralandı
    YAZARLAR
    Vedat İLBEYOĞLU
    Vedat İLBEYOĞLU

    Ahmed Arif, adı yeter!

     Ayşen ŞAHİN AKSAKAL
    Ayşen ŞAHİN AKSAKAL

    Bir bayram diliyorum...

     Özer AKDEMİR
    Özer AKDEMİR

    Gezi bir işaret fişeğidir

     Serdar M. DEĞİRMENCİOĞLU
    Serdar M. DEĞİRMENCİOĞLU

    Dayatmalar ve kukla rejimi

     Adnan ÖZYALÇINER
    Adnan ÖZYALÇINER

    Durmadan

     Yaşar ATAN
    Yaşar ATAN

    Artık yarış bitmişti

     Mıgırdiç MARGOSYAN
    Mıgırdiç MARGOSYAN

    "Balık baştan kokar" meselesi

     Mesut KARA
    Mesut KARA

    Karanlık günlerin, acılı yılların filmleri

     Mumia Abu JAMAL
    Mumia Abu JAMAL

    Seçim kampanyasından sonra
    SEFER SELVİ
    Sefer Selvi Karikatürleri
    BİRİNCİ SAYFA
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    HABER BÜLTENİ

    Aşağıdaki forma e-posta adresinizi yazarak haber bültenimize katılabilirsiniz. Detaylı bilgi için tıklayın...
    Sefer Selvi Karikatürleri
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    GÜNCELLENDİ
    ABD'den "İran ile ön şartsız görüşmeye hazırız" açıklaması
    ABD'den "İran ile ön şartsız görüşmeye hazırız" açıklaması

    ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, İran ile ön şartsız görüşmeye hazır oldukları açıklaması yaptı.

    GÜNCELLENDİ
    Keskin ve Yusufeli'de AKP, Honaz'da CHP, Kesmetepe'de DSP kazandı
    Keskin ve Yusufeli'de AKP, Honaz'da CHP, Kesmetepe'de DSP kazandı

    Kesin olmayan sonuçlara göre yeniden sandık başına gidilen Honaz'da CHP, Keskin ve Yusufeli'de AKP, Kesmetepe’de ise DSP'nin adayı seçimi kazandı.

    GÜNCELLENDİ
    Cezayir Anayasa Konseyi 4 Temmuz'da yapılacak seçimleri iptal etti
    Cezayir Anayasa Konseyi 4 Temmuz'da yapılacak seçimleri iptal etti

    Cezayir’de Buteflika’nın istifası sonrası süren halk eylemleri nedeniyle Cezayir Anayasa Konseyi 4 Haziran'da yapılacak seçimleri iptal etti.

    Diş hekimliği öğrencileri ve mezunları ne istiyor?
    Diş hekimliği öğrencileri ve mezunları ne istiyor?

    Çukurova Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Öğrencisi Barış Gülmüş, sosyal medyada kampanyaya dönüşen atama taleplerini Evrensel’e yazdı.

    GÜNCELLENDİ
    Sakarya Hendek'te 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi
    Sakarya Hendek'te 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi

    Sakarya'nın Hendek ilçesinde 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

    Gözaltında işkence görenlerin tek isteği sorumluların yargılanması
    Gözaltında işkence görenlerin tek isteği sorumluların yargılanması

    Urfa Halfeti’de gözaltına alındıktan sonra günlerce işkenceye maruz kalan mağdurlar, sorumluların yargılanmasını istiyor.

    Mevsimlik sömürü: 50 TL için güneşin altında 12 saat çalışıyorlar
    Mevsimlik sömürü: 50 TL için güneşin altında 12 saat çalışıyorlar

    Urfa’dan Konya’ya gelen mevsimlik tarım işçileri, günlük 50 lira için güneşin altında 12 saat kesintisiz çalışıyor.

    Doç. Dr. Vahap Coşkun: Çözüm operasyonda değil demokratikleşmede
    Doç. Dr. Vahap Coşkun: Çözüm operasyonda değil demokratikleşmede

    Doç. Dr. Vahap Coşkun, TSK'nin Irak Kürdistan Bölgesinde yürüttüğü sınır ötesi operasyonla ilgili Evrensel'e konuştu.

    Öğrencilerden 300 çizik 300 dergi: Her başlangıçta yeni bir anlam vardır
    Öğrencilerden 300 çizik 300 dergi: Her başlangıçta yeni bir anlam vardır
    GÜNCELLENDİ
    Türkiye’de yaz transfer dönemi: Gelenler-gidenler
    Türkiye’de yaz transfer dönemi: Gelenler-gidenler
    GÜNCELLENDİ
    Galatasaray ve Başakşehir'in 2019/20 Şampiyonlar Ligindeki muhtemel rakipleri
    Galatasaray ve Başakşehir'in 2019/20 Şampiyonlar Ligindeki muhtemel rakipleri
    GÜNCELLENDİ
    Şampiyonlar Ligi şampiyonu Liverpool oldu
    Şampiyonlar Ligi şampiyonu Liverpool oldu
    GÜNCELLENDİ
    Teknik Direktör Abdullah Avcı, resmen Beşiktaş'ta
    Teknik Direktör Abdullah Avcı, resmen Beşiktaş'ta
    GÜNCELLENDİ
    Kasımpaşa'da İbrahim Üzülmez dönemi 4 saat sürdü
    Kasımpaşa'da İbrahim Üzülmez dönemi 4 saat sürdü
    Karpuz üreticileri borçla üretim yapıyor
    Karpuz üreticileri borçla üretim yapıyor

    Adana’da turfanda karpuz hasadı başladı. Ancak borçla üretim yapabildiklerini söyleyen üreticiler durumdan memnun değil.

    Aroma’da TİS imzalandı: Kayıplarımız az da olsa giderildi
    Aroma’da TİS imzalandı: Kayıplarımız az da olsa giderildi

    Bursa’da kurulu bulunan ve Tekgıda-İş’in örgütlü olduğu Aroma fabrikasında toplu iş sözleşmesi imzalandı.

    Diyarbakır’da bayram alışverişi: Ne alsam diğeri eksik kalıyor
    Diyarbakır’da bayram alışverişi: Ne alsam diğeri eksik kalıyor

    Bayram öncesi Diyarbakır’da alışverişe çıkan vatandaşlara mikrofon uzattık, pazarın durumunu sorduk.

    Kezzaplı saldırıya uğrayan Asiye Güzel'in kızı: Annemin koruma talebi reddedildi
    Kezzaplı saldırıya uğrayan Asiye Güzel'in kızı: Annemin koruma talebi reddedildi

    Asiye Güzel, evliliği boyunca şiddete maruz kaldı, boşandı. Eski eşinin kezaplı saldırısına uğradı. Asiye Güzel'in kızı: Annem 4-5 defa koruma talep etti ama koruma talebi hep reddedildi.

    Sakık, Önder’i cezaevinde ziyaret etti: Yeni bir yol haritası gerekli
    Sakık, Önder’i cezaevinde ziyaret etti: Yeni bir yol haritası gerekli

    Eski HDP Milletvekili Sırrı Süreyya Önder’i cezaevinde ziyaret eden HDP’li Sırrı Sakık, ziyaretin detaylarına ilişkin konuştu.

    Ahmed Arif memleketi Diyarbakır'da anıldı
    Ahmed Arif memleketi Diyarbakır'da anıldı

    Ahmed Arif, aramızdan ayrılışının 28. yılında memleketinde unutulmadı. Sur dibindeki anıtına karanfiller bırakan yazar ve şairler anmada Ahmed Arif’in şiirlerini okudu.

    Öykü Arin’e babadan ilik nakli yapılacak: Donör olun, umut olun
    Öykü Arin’e babadan ilik nakli yapılacak: Donör olun, umut olun

    Annesinden nakledilen yarı uyumlu iliğin tutmadığı 4 yaşındaki Öykü Arin Yazıcı'ya babasından kök hücre nakli yapılıyor.

    LGS 2019 soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı
    LGS 2019 soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı

    LGS kapsamında dün gerçekleştirilen merkezi sınavın soru kitapçığı ve cevap anahtarı bakanlığın internet sitesinde yayımlandı.

    Irak yumurta ithalatını durdurdu, üretici zarar etmeye başladı
    Irak yumurta ithalatını durdurdu, üretici zarar etmeye başladı

    Irak Türkiye’den yaptığı yumurta ithalatını durdurdu. Bunun üzerine iç piyasada yumurta fiyatı düşerken, üreticiler zarar ettiklerini söyledi.

    İsrailli bir grup Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi
    İsrailli bir grup Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi

    İsrail polisi ve İsrailli bir grup Mescid-i Aksa’ya baskın düzenledi. Baskın sırasında Filistinlilere ses bombası ve göz yaşartıcı gaz atıldı.

    İsraf konusu cumhurbaşkanına hakaret sayıldı
    İsraf konusu cumhurbaşkanına hakaret sayıldı

    Kadıköy'de İBB'nin israfları ve vakıflara aktardığı paralarla ilgili bildiri dağıtan kişiler karakola götürüldü.

    Almanya’da SPD’nin çöküşü: Partiye başkan dayanmıyor, Nahles istifa etti
    Almanya’da SPD’nin çöküşü: Partiye başkan dayanmıyor, Nahles istifa etti

    Almanya’nın en eski partisi Sosyal Demokrat Partinin (SPD) çöküşü sürüyor. Ülke genelinde oyu yüzde 12’ye düşen partinin son başkanı da istifa etti.

    Latin Amerika’da milyonlar sosyal kesinti politikalarına karşı ayakta
    Latin Amerika’da milyonlar sosyal kesinti politikalarına karşı ayakta

    Arjantin, Brezilya, Honduras ve Şili’de sağcı hükümetlerin neoliberal politikalarına karşı kitlesel grev ve eylemler gerçekleştirildi.

    TGS’den ‘Yargı Reformu Paketi’ne tepki: Anadolu basınının sonu olur
    TGS’den ‘Yargı Reformu Paketi’ne tepki: Anadolu basınının sonu olur

    TGS İzmir Şube Başkanı Hüner: İcra ilanlarının gazetelerde yayınlanmaması, Anadolu basınının sonu olur.

    Mayıs'ta zam yağmuru devam etti
    Mayıs'ta zam yağmuru devam etti

    İTO, geçen aya ait perakende fiyat araştırmasını açıkladı. Buna göre 242 üründen 97'sinin fiyatı arttı, 107'sinin fiyatı sabit kaldı.

    İşçileri taşıyan minibüs devrildi: 9 yaralı
    İşçileri taşıyan minibüs devrildi: 9 yaralı

    Kocaeli Gebze’de işçileri taşıyan minibüs devrildi. Kazada 9 işçi yaralandı.