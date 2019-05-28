28 Mayıs 2019 09:30Son Güncellenme Tarihi: 28 Mayıs 2019 09:44
Alibeyköy’de metro inşaatı şantiyesinde yangın çıktı
İstanbul Alibeyköy’de metro inşaatı şantiyesinde, söküm yapılan konteynerlerde yangın çıktı. Ölen ya da yaralanan olmadı.
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Fotoğraf: DHA
İstanbul Eyüpsultan Güzeltepe Mahallesi'nde bulunan Alibeyköy metro inşaatı şantiyesinde yangın çıktı.
Şantiye alanındaki boş konteynerde söküm çalışmaları sırasında çıkan yangın diğer konteynerlere de sıçradı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevkedildi.
Yangın kontrol altına alındı. İtfaiyenin soğutma çalışmaları sürerken ölen ya da yaralanan olmadı. (İstanbul/DHA)
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