Alibeyköy’de metro inşaatı şantiyesinde yangın çıktı

İstanbul Eyüpsultan Güzeltepe Mahallesi'nde bulunan Alibeyköy metro inşaatı şantiyesinde yangın çıktı.

Şantiye alanındaki boş konteynerde söküm çalışmaları sırasında çıkan yangın diğer konteynerlere de sıçradı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevkedildi.

Yangın kontrol altına alındı. İtfaiyenin soğutma çalışmaları sürerken ölen ya da yaralanan olmadı. (İstanbul/DHA)