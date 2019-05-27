Tüm Köy Sen: Fındıktaki sorun rekolte değil

Amerika’da yapılan ‘Dünya Sert Kabuklu ve Kuru Meyveler Kongresi’nde fındık rekoltesinin açıklanmasını değerlendiren Sağra, “Yapılan kongrenin üyeleri fındık üreticilerinin emeği ve ürünü üzerinden zenginleşen şirket olduğuna dikkat çekmek istiyoruz. Buralarda yapılan değerlendirmeler üreticilerin lehine olmayacağını da biliyoruz. Yapılan rekolte açıklamaları üreticiler bakımından bir anlam ifade etmiyor. Bu kongreye katılanlar tarım ve gıda şirketleri rekolte az da olsa fazla da olsa bildiklerini okuyorlar, üreticinin değil kendi çıkarlarına göre fiyat belirliyorlar. Bu şirketler her yıl rekolte açıklıyor ama hiçbiri doğru çıkmıyor” dedi. Dünya Sert Kabuklu ve Kuru Meyveler Kongresinde Türkiye için 815 bin fındık rekoltesi açıklanmıştı.

"FINDIKTA BELİRLEYİCİYİZ"

Sağra, fındık üretimi konusunda belirleyici olduklarını vurgulayarak, “Dünya üretiminde Türkiye’yi tehdit eden bir gelişme yok, olamaz da. Ayrıca kalite olarak da farklıyız. İhracatçıların dünyada fındık üretimi artıyor diyerek üreticileri korkutmaya çalışıyorlar ama kendi açıklamalarındaki rekolte de gösteriyor ki, bunun aslı yok” diyerek rekolte üzerinden yapılan tartışmaları önemsemediklerini belirtti.

Sağra, Tarım Bakanı Pakdemir’in “Yeni fındık alanları yaratacağız” açıklamasını eleştirerek, “Yeni alanlar derken ormanlar yok edilmek isteniyor. Yeni üretim alanlarından çok bahçelerin gençleştirilmesinin önemli. Sendika ve üreticiler olarak bahçelerin yenilenmesi, yeniden dikim yapılmasının gerekliliğini söylüyoruz ama nasıl olacağı konusunda anlaşmıyoruz. Bakanlık ve tarım-gıda şirketleri tarımda şirketleşme üzerinden yapılmasını savunuyorlar. Biz ise, üreticilere destekle olmasını hatta kooperatifleşmeyle yapılmasını savunuyoruz. Yani devlet ve şirketler, şirketler kazansın istiyor biz ise, üretici köylüler kazansın diyoruz. Aramızdaki fark bu” diyerek tarımda uygulanmak istenen sözleşmeli tarım politikalarına karşı olduklarını söyledi.

YENİ SEZON FİYATI NE OLMALI?

Tarımda maliyetinin sürekli artığını, ithalat yapılmasıyla tarımda dışa bağımlı hale gelindiğini belirten Sağra, “Bu zamana kadar izlenen tarım-fındık politikalarıyla üretici mağdur edildi. Fındıkta yeni bir sezona başlayacağız. Fiyatın belirlenmesinde yine tarım ve gıda şirketlerinin beklentisine göre ayarlama yapılacak, TMO oyunu sahnelenecek. Yeni sezon fındığının fiyatının ne olması gerektiği konusunda giderler, enflasyon, geçim standartları da dikkate alınarak belirlenmelidir. Bu konudaki araştırmamız devam ediyor” dedi. (Ordu/EVRENSEL)