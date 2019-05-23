Seçim öncesi suya indirim yapan AKP’li belediye yeniden zam yaptı

Samsun'da seçim öncesi yüzde 15 indirim yapılan suya, yüzde 25 zam yapıldı. Kararı savunan Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir “Yoktan var etmek Allah’a mahsustur” dedi.

Samsun Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) Meclis toplantısında içme suyuna yüzde 25, sayaç okuma bedeline yüzde 150 zam yapılmasını öngören madde, CHP, İyi Parti ve Saadet Partisi meclis üyelerinin itirazına rağmen oy çokluğu ile kabul edilerek karara bağlandı. Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, yapılan zammı, “Hepimiz insanız. Yoktan var etmek Allah’a mahsustur” sözleriyle savundu.

Cumhuriyet'in haberine göre, SASKİ Meclis toplantısı Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir başkanlığında Büyükşehir Belediyesi Meclis Binasında gerçekleştirildi. Toplantıda, komisyondan gelen SASKİ Genel Müdürlüğünün 'su ve atıksu tarifelerinin belirlenmesi ile ilgili teklif maddesi' görüşüldü.

İçme suyuna yüzde 25, sayaç okuma bedeline yüzde 150 zam yapılmasını öngören madde, CHP, İYİ Parti ve Saadet Partisi meclis üyelerinin itirazına rağmen, meclis üyelerinin oy çokluğu ile kabul edilerek karara bağlandı.

'YOKTAN VAR ETMEK ALLAH'A MAHSUSTUR'

Maddenin kabul edilmesinin ardından açıklama yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, “Emekli, dar gelirli, asgari ücretle çalışan vatandaşlarımızı mağdur etmek gibi bir düşünce noktasında azami ölçüde dikkat edildi. Hepimiz insanız. Yoktan var etmek Allah’a mahsustur” ifadelerini kullandı. Demir, “Böyle bir gündemle gelmemeyi isterdim. Ama almamız gereken kararlardan da geri duramam” dedi.

SEÇİM ÖNCESİ İNDİRİM YAPILMIŞTI

31 Mart seçimleri öncesinde Samsun'da, 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere su fiyatlarında yüzde 15 indirim yapılmıştı. SASKİ Genel Müdürü Fatih Yıldız bu indirime ilişkin, “Geçen dönem yapılan yüzde 15 indirim düzenlemesi meclis tarafından yapılmış olan bir indirimdir. Ancak bizim bugünkü yapmış olduğumuz tarife İSKİ Kanunu ve SASKİ hükümlerine göre yapılmış bir tarifedir” ifadelerini kullandı. (HABER MERKEZİ)