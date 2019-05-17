Sosyal medya fenomeni Grumpy Cat (Huysuz Kedi) öldü

Huysuz surat ifadesiyle sosyal medyada fenomen olan ‘Grumpy Cat’ isimli kedi, 7 yaşında hayatını kaybetti.

Grumpy Cat'in ölümü, sahipleri tarafından Twitter'da duyuruldu. Grumpy Cat'in idrar yolu enfeksiyonu nedeniyle öldüğü belirtildi.

NEDEN 'HUYSUZ KEDİ' DENİLİYOR?

4 Nisan 2012'de doğan Grumpy Cat'in gerçek adı Tardar Sauce (Tartar Sos). Sahibi Tabatha'nın kardeşi Bryan'ın 22 Eylül 2012'de fotoğrafını Reddit'e eklemesiyle ünlenen Grumpy Cat'in fotoğrafı tüm huysuz başlıklarında kullanılmaya başlandı. Facebook'ta ve Twitter'daki resmi huysuz kedi hesaplarının 1,5 milyondan fazla takipçisi bulunuyor.

Grumpy Cat, yönetmenliğini Andy Capper ve Juliette Eisner'ın yaptığı internet meme'leri ve viral videolar hakkındki Lil Bub & Friendz isimli belgeselde rol aldı. Ayrıca Grumpy Cat, BuzzFeed'de 2013 Webby Ödülleri'nde yılın internet meme'i ödülünü kazandı. Grumpy Cat, 30 Mayıs 2013'te The Wall Street Journal'ın ön sayfasında yer aldı.

Grumpy Cat'in huysuz görünüşünün nedeni cüce kedi olması ve Maloklüzyonu rahatsızlığı. Onu ve kardeşi "Poke"'yi "düz yüzlü, balon gözleri ve kısa kuyruğu olan" anne normal yolla doğurmuş. Grumpy Cat normalden zayıf ve biraz daha farklı arka ayaklara sahip. Kardeşi Pokey huysuz bir karaktere sahipken Grumpy Cat daha sakin. (HABER MERKEZİ)