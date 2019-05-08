İşten çıkarıldığı belediyenin eş başkanı oldu

Şırnak’ın Balveren Belde Belediyesinde çaycılık yaptığı sırada kayyum tarafından işten çıkarılan Zahide Erk, 31 Mart yerel seçimlerinde belediye eş başkanı seçildi.

2016 yılında belediyede çaycılık yaptığı sırada kayyum tarafından işten çıkarıldığını ve şimdi eş başkan olarak belediyede görev yaptığını aktaran Erk, “Kadınları çalışma alanlarına dahil etmeye çalışıyoruz. Seçim boyunca tek kadın olarak çalışma yürüttüm. Kadınlar bunu soruyordu sürekli. Ben de onlara ‘Yavaş yavaş çoğalacağız’ diyordum” diye konuştu. (Şırnak/MA)