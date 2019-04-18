Gazetelerde 'Ne Var Ne Yok?' | 18 Nisan 2019 Perşembe
Mithat Fabian Sözmen'le gazeteleri didik didik ediyoruz, ‘ne var ne yok’ bakarak sabahın fotoğrafını çekiyoruz.
18 Nisan 2019 08:58
Ekrem İmamoğlu’nun mazbatasını alarak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığının resmileşmesi, Rabia Naz’ın ölümü, 1 Mayıs hazırlıkları ve fazlası Ne Var Ne Yok’ta.
Gazeteleri didik didik ediyoruz; "Ne var ne yok" bakarak sabahın fotoğrafını çekiyoruz.
Mithat Fabian Sözmen'le "Ne Var Ne Yok?" hafta içi her sabah 09:00'da Evrensel Web Tv'de.
18 Nisan Perşembe günü, gazetelerde "Ne Var Ne Yok?" (EVRENSEL WEB TV)
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