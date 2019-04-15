Serüven Kültür : Polis, faaliyetlerimizden neden rahatsız?

Adana'nın Sümer Mahallesi'nde üniversite öğrencileri ile kültürel ve sanatsal etkinlikler gerçekleştiren Serüven Kültür son günlerde faaliyetlerine katılan ya da gönüllü olarak çalışan öğrencilerin kendisini telefonda polis olarak tanıtan kişilerce aranarak faaliyetlerinin karalanması ile ilgili kültürevinde basın açıklaması yaptı.

Serüven Kültür adına basın açıklamasını okuyan Özlem Avcı, tamamen ücretsiz ve gençlerin yaşamın yüzeyselliğine hapsolmaması için alternatif sanat üretiminde bulunduklarını belirterek “Açık ve yasal bir şekilde gerçekleştirdiğimiz atölye ve etkinliklerin terör faaliyetiyle ne gibi ilgisi bulunmaktadır? Terörün ne olduğu yasalarda açıkça tanımlanmıştır. Serüven üye ve gönüllülerinin hiçbir dayanak ve kanıt olmadan bu şekilde illegalize edilmeye çalışılması açıkça ‘halkı kin ve düşmanlığa teşvik’ suçu değil midir?” diye konuştu.

“FLÜTÜN SESİNDEN BOYANIN RENGİNDEN RAHATSIZ OLANLARA İNAT BURADAYIZ”

Emniyet güçlerinin yasalara göre özel hayatın gizliliğini korumakla yükümlü olduğunu dile getiren Avcı, “Emniyet güçlerinin yasaları çiğneyerek üye ve dostlarımızın telefon numaralarını nereden ve nasıl bulmaktadır? Bu açıkça suç değil midir? Yalnızca özel hayatın gizliliği de değil mesele. Bu aynı zamanda yasalarda açıkça belirtilen "görevi kötüye kullanma" suçu kapsamına da girmektedir” diye konuştu.

Edebiyattan sinemaya, müzikten dansa, tiyatrodan felsefeye, işaret dilinden kil işlerine kadar çok sayıda atölye gerçekleştirdiklerini ve bu faaliyetlerin parasız bir şekilde herkesin erişimine açık olmasının dünya görüşleri ile ilgili olduğunu söyleyen Avcı, bu uygulamaların kendilerini yıldırmayacağını belirterek“ Bizler her zaman kültür ve sanat faaliyetlerinin metalaşmalarının karşısında durduk. Ve durmaya devam edeceğiz. Flütün sesinden, boyanın renginden rahatsız olanlara inat burada olacağız” dedi. (Adana/EVRENSEL)