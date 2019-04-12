Fenerbahçe'nin efsane ismi Can Bartu yaşamını yitirdi

Fenerbahçe'nin efsane ismi 83 yaşındaki Can Bartu'nun yaşamını yitirdiği ifade edildi.

Fenerbahçe resmi Twitter hesabından Can Bartu'nun ölüm haberini duyurdu. Fenerbahçe'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada "Bu büyük kaybın derin acısını ve üzüntüsünü yaşıyoruz. Fenerbahçemizin ve Türk sporunun değerli ismi Can Bartu’ya Allah'tan rahmet; değerli ailesi, sevenleri ve tüm camiamıza başsağlığı dileriz. Mekanı cennet olsun" denildi.

Bu büyük kaybın derin acısını ve üzüntüsünü yaşıyoruz.



Fenerbahçemizin ve Türk sporunun değerli ismi Can Bartu’ya Allah'tan rahmet; değerli ailesi, sevenleri ve tüm camiamıza başsağlığı dileriz.



Mekanı cennet olsun. pic.twitter.com/6UXcSWIvKR — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) 11 Nisan 2019

CAN BARTU KİMDİR?

31 Ocak 1936’da İstanbul’da doğan Can Bartu, spor hayatına Fenerbahçe Spor Kulübü’nde başladı. Bartu, Fiorentina, Venezia ve Lazio takımlarında forma giydi. 1967’de yeniden Türkiye’ye dönen Can Bartu, eski takımı Fenerbahçe’de yeniden futbola devam etti. Bartu, Fenerbahçe forması ile 362 maçta yer aldı ve 162 kere golle buluştu.

Galatasaray'ın efsane ismi Metin Oktay, futbolun sadece marşlarda dostluk ve kardeşlik olarak kalmasını önlemek adına jübilesinde Fenerbahçeli oyuncu Can Bartu ile bir süreliğine formalarını değiştirmişti.

Beşiktaş'ın taraftar grubu Çarşı sosyal medya hesabından "Türk sporunun en güzel sayfalarından büyük spor emekçisi “Sinyor” Can Bartu’yu kaybettik. Yokluğunu kayıplarımızın yanına koyduk, acısını yürekten hissediyoruz... Yeşil sahaların, parkelerin, hepimizin başı sağ olsun" paylaşımda bulundu.

Türk sporunun en güzel sayfalarından büyük spor emekçisi “Sinyor” Can Bartu’yu kaybettik. Yokluğunu kayıplarımızın yanına koyduk, acısını yürekten hissediyoruz...

Yeşil sahaların, parkelerin, hepimizin başı sağ olsun...#çArşı pic.twitter.com/xqJgZEinOs — çArşı (@forzabesiktas) 11 Nisan 2019

Galatasaray'ın taraftar grubu Ultraaslan da "Türk Futbolunun ve Fenerbahçe'nin efsanelerinden Can Bartu’nun vefat ettiğini üzüntüyle öğreniyoruz. Fenerbahçe camiasına, Bartu ailesi ve tüm Türk spor kamuoyuna başsağlığı dileriz" dedi. (SPOR SERVİSİ)