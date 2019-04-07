Annesiyle cezaevine konan 16 aylık Avşin bebeğin hastalığı ilerliyor

Annesiyle birlikte Mardin E Tipi Kapalı Cezaevinde tutulan ve hemanjiom hastalığı bulunan 16 aylık Avşin bebeğin yüzündeki lekeler gittikçe yayılıyor. Avşin bebeğin babası Mehmet Emin Usanmaz, çocuğunun sağlığı için cezanın ertelenmesini istedi.

Mardin'in Artuklu ilçesinde, 2016 yılında Halkların Demokratik Partisi (HDP) ilçe eş başkanlığı görevi yürütürken 70 kişiyle birlikte gözaltına alınan Hülya Usanmaz, "Terör örgütü üyesi olmamakla birlikte örgüt adına faaliyette bulunmak" iddiasıyla tutuklandı. Kısa bir süre sonra serbest bırakılan 3 çocuk annesi Usanmaz, Mardin 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından siyasi faaliyetleri nedeniyle hakkında verilen 6 yıl 3 aylık hapis cezasının onanmasının ardından 27 Kasım 2018 tarihinde yeniden cezaevine konuldu.

DOKTOR: CEZAEVİ, SAĞLIĞI İÇİN ELVERİŞLİ DEĞİL

Fotoğraf: MA

Mardin E Tipi Kapalı Cezaevine gönderilen Usanmaz, o dönem henüz 12 aylık olan kızı Avşin’i de yanına almak zorunda kaldı. Böylelikle, deri altı bir hastalık olan hemanjiom hastalığı bulunan Avşin bebeğin aylık rutin olarak Adana’da özel bir hastanede gördüğü tedavi yarım kaldı. Cezaevine konulmasının ardından Avşin'in doktoru, “Cezaevi, sağlığı için elverişli bir yer değil” diyerek “Kapalı ortam, düzensiz ışık ve eksik gün ışığı sağlığını tehdit eder. 1 yıl ile 15 ay arasında biz bu hastalığı ancak temizleyebiliriz” uyarısında bulundu. Söz konusu uyarının yanı sıra Avşin bebeğin tedavisinin yapılabilmesi için annesinin cezasının ertelenmesi talebi de İnfaz Hakimliği tarafından kabul edilmedi. Aile tarafından yapılan başvurular da sonuçsuz kaldı.

"CEZASININ ERTELENMESİNİ BEKLİYORUZ"

Hülya Usanmaz ve bebeği Avşin Usanmaz | Fotoğraf: MA

Avşin bebeğin babası Mehmet Emin Usanmaz, eşi ile yaptığı son görüşmede Avşin'in yüzündeki lekelerin daha da arttığını ve gittikçe belirginleştiğini aktardı. Yaptığı başvurulardan bugüne kadar sonuç alamadığını belirten Mehmet Emin Usanmaz “Elimiz kolumuz bağlı, bir şey yapamıyoruz. Hastalığı mevcut durumda ilerliyor. İleride tedavi edilemeyecek bir duruma gelme riskiyle karşı karşıya. Annesinin tahliye edilmesini ve çocuğumun tedavisinin yapılmasını bekliyoruz. Şartlı tahliye de olabilir, en azından çocuğun annesinden ayrı kalabilecek yaşa geleceği güne kadar cezası da ertelenebilir” çağrısında bulundu. (Mardin/MA)