Otizm nedir? | Dünya Otizm Farkındalık Günü

Otizm, çocukluk çağında, 1,5 – 3 yaş aralığında ortaya çıkan ve yaşam boyu devam eden bir nörogelişimsel bozukluk.

OTİZMİN BELİRTİLERİ NELER?

Otizmin başlıca belirtileri arasında; başkalarıyla göz teması kurmamak, ismi söylendiğinde bakmamak, gecikmeli konuşma, parmak ile istediği şeyi gösterememek, akranlarının oynadığı oyunlara ilgi göstermemek, sallanmak, çırpınmak, parmak ucunda yürümek, dönen nesnelere karşı aşırı ilgi ve takıntılı davranışlar sayılabiliyor.

Otizmi olan bireyler çok zeki olabildikleri gibi, normal zekaya da sahip olabilir ya da öğrenme güçlüğü çekebilirler. Otizmin nedenleri tam olarak bilinmemekle beraber, araştırmalar genetik faktörlerin etkili olduğunu gösteriyor.

TÜRKİYE’DE SADECE 30 BİN 50 OTİZMLİ ÇOCUK EĞİTİM ALABİLİYOR

Otizmin görülme sıklığı günümüzde çok büyük bir hızla artıyor. 1985 yılında her 2 bin 500 çocuktan birine konan otizm tanısı, günümüzde her 68 çocuktan biri için konuluyor. Türkiye'de yaklaşık 1 milyon 142 bin 586 otizmli birey olduğu ve bu durumdan etkilenen 4 milyon 568 bin aile ferdi bulunduğu tahmin ediliyor. Türkiye’de 0 - 18 yaş grubu arasında yaklaşık 352 bin otizmli çocuk ve gençten, okullaşabilen ve eğitime erişebilenlerin sayısı ise sadece 30 bin 50.

2013-2014 yılında kaynaştırma eğitimi alan 173 bin 117 öğrencinin sadece 2 bin 85’i otizmli. Özel eğitim sınfına devam eden otizmli sayısı ise 2 bin 350.

ERKEN TANI VE EĞİTİM ÖNEMLİ

Bilimsel araştırmalar, erken tanı ve doğru bir eğitim yöntemi ile çocukların yaklaşık yüzde ellisinde otizmin belirtilerinin kontrol altına alınabildiğini, gelişim sağlanabildiğini, bazı otizmli çocukların ergenlik yaşına geldiklerinde sosyal ve yaşam becerilerini kazanabildiklerini gösteriyor.

2 Nisan, 2008 yılında Birleşmiş Milletler tarafından “Dünya Otizm Farkındalık Günü” olarak ilan edildi. Her yıl nisan ayı aynı zamanda, “Otizm Farkındalık Ayı” olarak kabul ediliyor. (HABER MERKEZİ)