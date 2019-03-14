Akıma kapılan TEİAŞ işçisi ilk müdahale sonrası İzmir'e nakledildi

Hilmi MIYNAT

Denizli

Geçtiğimiz gün TEİAŞ trafo ekibinde çalışan Mehmet Uysal 30 kV elektrik akımına kapıldı. Adıgüzel Barajı Hidroelektrik Santraline bağlı trafo merkezinde gerçekleşen olayda 30 bin voltluk akımın etkisi ile vücudunda ağır yanıklar oluşan işçi acil müdahalenin Denizli’de yapılmasının ardından İzmir’e nakledildi. Denizli’deki yanık merkezinin ağır yanık ve mikro cerrahide yetersiz kaldığı ifade edildi.

Adıgüzel Barajı HES’e bağlı trafo merkezinde gerçekleşen olayda vücudunda ağır yanıklar oluşan TEİAŞ işçisi Mehmet Uysal, İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yanık Merkezi’ne nakledildi.

Olayla ilgili Evrensel’e konuşan TES-İş Aydın Şube Yöneticisi Özcan Göçer, bu ve benzeri iş kazalarının daha önce de yaşandığını ifade ederek; “Elektrik akımına kapılan işçilerde yanık oluşma riski akımın düzeyiyle orantılı olarak artıyor. Daha önce de benzer kazalar yaşandı. İzmir’e nakletmek zorunda kalıyoruz ve İzmir’de de her zaman yer bulma imkanımız olmuyor” dedi. “TEİAŞ’taki arkadaş da önce İzmir’deki yanık ünitesinde yer olmadığından Kocaeli’ye nakledilecekti” diye konuşan Göçer; “Ege Bölgesi’nin yanık ünitesi ihtiyacını İzmir’in tek başına üstleniyor olması zaman zaman büyük sıkıntılar yaşatıyor. Denizli’ye kapasitesi ve imkanları geniş bir yanık tedavi merkezi yapılması gerekiyor. Bunun ihtiyaç haline geldiğini anlamak için daha kaç işçi kardeşimizin canının yanması gerekiyor?” diye sordu.

Denizli Büyükşehir Belediyesi Bağımsız Başkan Adayı Mehmet Kırgız ise yerel yönetimlerin bütçe planlamalarına ilişkin konuşarak, “Denizli’de yerel yönetimler betona bütçe ayırmak yerine mikro cerrahi ve yanık kompleksi gibi insan ve ihtiyaç odaklı yatırım yapabilirlerdi” yorumunda bulundu.